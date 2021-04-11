Micro LED產能供不應求利晶提前擴產 富采將受惠

LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 旗下晶電與中國 LED 顯示屏廠商利亞德，合資成立的利晶微電子，受惠 Micro LED 需求暢旺，產能供不應求，訂單已排至 6 月，將提前啟動擴產計畫，預計 5 月底前月產能將達 8 億 (800kk) 顆，較原先預計的時程提前 7 個月，富采也將因此受惠。

晶電與利亞德去年 3 月宣布合組利晶微電子，攜手佈局 Micro LED 技術，並在無錫建立全球首座 Micro LED 量產基地，兩大集團各取得約一半持股，該生產基地並於去年 10 月投產，預計 2022 年達到全產能生產。

不過，由於利晶投產初期，考量疫情與新品等因素，並未開出太多產能，但客戶對 Micro LED 需求暢旺，訂單大幅湧入，利晶今年春節期間均加班趕工，目前訂單已排至 6 月，產能供不應求。

也因此，利亞德與合作夥伴晶電協商後，雙方決定將擴產時程提前，規劃今年 5 月底前，達到月產能 8 億顆規模。

利晶除鎖定 Micro LED、Mini LED 背光產品外，也瞄準 Micro LED 自發光顯示器；目前產品以 Micro LED 自發光顯示器為主，背光產品在小量送樣中，終端應用著眼高階市場，應用場域包括企業中控室、政府機關控制室、會議中心、品牌旗艦店等商用場景或標案。

利晶去年虧損約新台幣 3279 萬元，隨著客戶需求暢旺、產能逐漸拉升，若全年營收規模達到 10 億元人民幣，就可望損平，未來 5 年在全產能稼動下，營收有機會上看 50 億元人民幣。