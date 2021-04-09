〈進出口統計〉三大市場出口值創歷史新高 陸港創近4年新高

3 月出口繳出亮眼成績單，我對主要市場出口表現創新高，包括對陸港、美國、東協，其中對陸港出口值更創近 4 年來新高，對歐洲出口也創下歷年單月次高，僅日本因受電子零組件需求衰退影響，出口微幅縮減。

財政部今 (9) 日公布 3 月進出口統計，我對陸港、美國與東協三大市場出口同步創歷史新高，其中，大陸與香港出口值 159.1 億美元、年增幅 35.5%，為 106 年 3 月 (不含春節) 以來最大增幅。

對美國出口也有 50.9 億美元、年增幅 34.7%，對東協出口值 57.6 億美元、年增 24%，創下 100 年 5 月來最大增幅。

另外，我對歐洲出口值 29.7 億美元，創歷年單月次高，較去年同期增加 17.4%，其中對資通訊商品較去年同期增加 2.1 億美元、年增幅達 40.4%，同樣是 107 年來最大增幅。

但對日本出口則微幅衰退，單月出口值 20 億美元、仍較去年同期微幅減少 0.1 億美元，年減 0.3%，主要是因電子零組件較去年同期減少 21.3%。

整體而言，今年第 1 季我對陸港、美國、東協、歐洲與日本等五大市場出口規模值同步刷因歷史新高紀錄，其中對陸港出口值達 420.1 億美元，較去年同期增加 35.5%，表現優於其他市場。