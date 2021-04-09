萬七曇花一現 台股臉綠跌72點收16854點 爆出4362億元巨量

台股今 (9) 日首破萬七大關，達 17016.13 點，改寫歷史新高，但賣壓隨之湧現，高價股慘遭提款，但台塑集團股領軍塑化族群撐盤，部分電子股仍獲資金點火，終場指數下跌 72.34 點，收在 16854.1 點，成交值爆出 4362.98 億元巨量。周線寫下連三紅，累計本周上漲 282.82 點。

觀察權值股表現，台積電早盤一度上漲至 618 元，但隨著賣壓出籠，股價一路在平盤下震盪，終場跌 0.5%，收 610 元；聯發科、鴻海、聯電同步翻黑下跌 2% 左右；大立光法說會釋出保守展望，多家外資紛紛調降目標價，股價應聲下挫，終場跌逾 2%，面臨 3000 元保衛戰。

亞洲石化廠進入密集歲修期，供給趨緊，帶動下游石化產品報價走勢，其中，ABS、PS 漲勢力道活絡，吸引資金轉進塑化股，台塑、南亞、台化上漲 1-3%，聯成股價衝上漲停板，華夏、中石化、台聚、亞聚、台達化等均表現不俗。

DRAM 價格穩定向上，南亞科 3 月營收 64.08 億元，年增近 2 成，首季營收登 10 季高點，在今日法說會登場前夕，買盤提前進駐押寶，帶動股價漲近半根停板，重回買元之上；華邦電亮燈漲停，收在 34.3 元；旺宏也有 4% 以上的漲幅。

值得關注的是，IC 設計股世芯 - KY 因客戶天津飛騰遭美國商務部列入出口黑名單，股價打入跌停，高速傳輸晶片廠祥碩同步亮燈跌停，賣壓罩頂。