〈台股盤中〉衝破「萬七」後繼無力 高低震盪超過200點

美股周四再度收紅，台股今 (9) 日早盤由電子三雄台積電、鴻海、聯發科領軍，一度衝破「萬七」關卡來到 17016 點，但隨後在電子三雄回落下，即便傳產權值股台塑三寶站穩紅盤撐盤，指數盤中一度跌逾百點，預估今日成交量將放大至 5500 億元。

電子權值股方面，台積電 ADR 上漲近 3%，台積電今日股價早盤同步開紅、站上 618 元，但受賣壓出籠影響，不久後股價即紅翻黑；鴻海同樣開高走低，盤中跌幅逾 1%。

聯發科早盤再創新高價 1030 元後回檔，盤中在平盤上下震盪，但仍站穩千元關卡；股王大立光跌幅超過 1%；聯電、台達電、日月光投控表現相對強勢，漲幅超過 0.3%。

面板族群繼首季報價大漲後，第 2 季價格可望「月月調漲」，外資首度將雙虎目標價喊至「三」字頭，激勵族群今日續強，友達大漲 6%，群創、彩晶漲幅也近 4%。

IC 設計族群續成資金焦點，聯陽亮燈漲停，鈺創、通嘉漲逾半根停板，智原漲幅超過 4%，驊訊、海德威、禾瑞亞、致新表現也都不俗；不過，世芯 - KY、笙泉、祥碩則遭賣壓摜至跌停。

台塑四寶盤後將公布首季財報，市場預期表現將淡季不淡，較上季與去年同期成長，台塑、南亞漲幅超過 2%，台化也上漲 1%，激勵相關族群表現，聯成受惠 3 月營收創高，股價漲停慶賀，中石化也上漲超過 4%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股維持平盤附近震盪整理，資金還未大量回流至電子族群，主要對應美股綜合指數持續創高下，但那斯達克指數還未突破 2 月高點，導致外資在台股操作相對保守，後續指數可能維持多頭驚驚漲格局，待那斯達克創高後，外資在台股操作才會較積極。