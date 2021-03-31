清明連假前外資落跑 賣電子權值股落袋為安 反手敲進長榮航逾4萬張

清明假期前夕外資提款落跑，三大法人累計賣超台股 180 億元，包括台積電、聯電、鴻海等權值股及面板雙虎全遭外資調節，力求資金落袋為安；相較之下，長榮則同獲三大法人青睞，合計買超 4.2 萬張。

台股今 (31) 日下跌 123 點失守 16500 點關卡，三大法人中外資大砍台股 165 億元，自營商微幅調節 17 億元，僅投信小買 2.24 億元。

外資買超主要鎖定金融與航運，新光金獲青睞買超 3 萬餘張、開發金約 2.6 萬張、中信金獲買超 1.3 萬餘張、長榮 2.8 萬餘張、長榮航也獲外資敲進 9953 張。

相較之下電子股則遭外資提款，聯電遭砍近 3 萬張、英業達 2.5 萬張，面板雙虎群創與友達分別遭外資調節 1.9 萬張、1 萬餘張，權值股鴻海與台積電也分別遭外資調節 1 萬餘張。

自營商買超個股中，長榮與陽明分別獲買超 6659 張、3079 張，聯電則獲買超 4405 張、中鴻則獲敲進 2310 張；賣超前五大標的中，英業達遭調節 1.2 萬多張，友達遭調節 8538 張、鴻海也遭調節 6011 張。

投信買超標的中，鋼鐵廠中鴻獲買超 6528 張、長榮獲買超 5091 張、裕民獲買超 2397 張、開發金獲買超 1538 張、正新獲買超 1498 張；主要賣超標的中，旺宏遭砍 3142 張、群創 3010 張、大成鋼遭砍 2141 張、台橡與台塑則各遭調節 1538 張、1024 張。

