助攻綠能 永豐銀今年挑戰主辦600億聯貸

響應綠能政策、推動能源轉型，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行預計今 (2021) 年全年主辦太陽能融資聯貸規模累計將逾 600 億元。

永豐銀行總經理莊銘福表示，永豐今年首案聯貸案就達 25 億元，是統籌主辦美歐亞集團旗下永堯能源的太陽能聯貸，邀集 4 家金融同業共同參與，超額認購 1.68 倍，最終金額為 25 億元，資金將投入建置彰化縣大城鄉 50 MW（百萬瓦）地面型太陽能電廠，此案亦為彰化最大規模的民營地面型太陽能電廠；永豐將結合產業力量，加速台灣發展乾淨能源、邁向永續家園。

永豐全面助攻乾淨能源 創新自由市場

美歐亞集團擬採三期建置前述 50 MW 地面型電廠，首年預計發電 6500 萬度；莊銘福指出，永豐陸續啟動籌組大型水上型及地面型太陽能電廠聯貸案以深耕綠色金融服務，例如，去年主辦大亞及辰亞集團等電廠聯貸案。

截至今年 3 月，永豐銀行融資（含聯貸）太陽光電廠餘額約 428 億元，齊力邁向全年總裝置量新增 8.75 GW（百萬瓩）的政策目標。

莊銘福表示，永豐致力發展綠色金融商品及服務並推動產業創新，3 月以完整金流服務、攜手業者打造網路平台，協助售電及購電雙方採行便捷及安全的交易模式，協助市場自由化及透明化。

實踐企業 ESG 永豐推動千億永續循環

除積極投入綠能建置外，莊銘福表示，永豐銀行發揮金融業三大核心能力，累計推動 ESG 逾千億元永續能量循環，包括：以授信方式協助環保紡織、社區發展及文創產業持續成長；發行可持續發展債券及綠色債券，募集資金使用於綠色投資及社會效益投資計畫；投資標的則聚焦 ESG 及綠色債券等金融商品。