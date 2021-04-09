〈陸港盤後〉財報利空影響氣氛 A股三大指數齊收黑

中國快遞龍頭順豐控股意外公告今年第一季大虧 11 億人民幣，加上美國將七家與生產超級電腦有關的公司納入實體清單，拖累週五 (9 日)A 股三大指數開低，順豐開盤立即跌停鎖死，而財報的利空影響市場人氣，白酒等基金熱門概念股再度重挫。

雖然 PPI 數據顯示原物料價格大漲，帶動鋼鐵、非鐵金屬等類股逆勢走揚，但對於指數提振有限。今日滬深兩市成交金額再度量縮，成交金額不足 7000 億人民幣，達 6946 億人民幣，日減約 9%。

港股方面，美股上揚帶動港股開盤走高，但因中國人行連續五周不向市場釋出資金，中國流動性偏緊縮的預期影響中資銀行類股走勢，加上 A 股走勢疲軟，港股受到影響反轉向下。

科技類股持續大幅回檔，美團 (3690-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 下挫 2%、比亞迪電子 (285-HK) 重挫 6%、舜宇光學 (2382-HK) 大跌約 3%。不過騰訊 (700-HK) 逆勢上揚 0.1%，暫時擺脫大股東賣出持股的陰影。

資料來源: 鉅亨網





截至收盤，上證綜指下跌 0.92%，報 3450.68 點；科創 50 指數下挫 1.58%，報 1271.44 點；深證成指下跌 1.26%，報 13813.31 點；創業板指下挫 1.54%，報 2783.33 點。本週上證綜指跌 0.97%，科創 50 指數跌 2.19%，深證成指跌 2.19%，創業板指跌 2.42%。

恒生指數下跌 1.07%，報 28698.80 點、恒生科技指數下挫 1.8%，報 8305.93 點。

北向資金進出方面，週五北向資金賣超人民幣 8.07 億元，其中滬股通賣超人民幣 17.68 億元，深股通買超人民幣 9.61 億元。本周北向資金合計賣超人民幣 53.26 億元。

法人觀點

國信證券認為，在中國經濟已走出疫情衰退期、權值股本益比偏高、新募集基金面臨減速壓力、投資者情緒開始轉變的因素下，市場投資風格可能會走向更為均衡的狀態。展望後市，投資人可以更加樂觀，建議關注順週期類股業績超預期的可能性及相關投資機會。

中金公司策略團隊表示，短期看，港股可能繼續盤整，在外部不確定性和基本面積極因素的拉鋸中尋找新的平衡點。當估值回到較合理水準之後，港股配置價值將再次凸顯。投資人可留意受惠於出口需求、消費和服務業復甦的相關標的，同時關注優質標的近期拉回整理逢低承接的機會。

