Q1財報呼之欲出 如何早人一步發掘業績狂飆股？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，擺脫債息的利空，美股四大指數除了那斯達克最近皆創下歷史新高，美股回神台股資金行情發威，大盤隨時會往 17000 點大關突破。

個股陸續公布 3 月營收，第一季財報也就呼之欲出，資金全面湧入第一季財報亮眼且第二季業績再成長的股票，例如聯電 (2303-TW)3 月營收一公布，股價碼上大復活，原因就在於去年第四季營收 452 億元，單季 EPS 達 0.92 元；今年第一季營收高達 470 億元，季增 3.9%。第一季受惠漲價效益，毛利率可望上揚，合理推估第一季 EPS 將比上季成長，可望挑戰 1 塊錢以上。

而第一季是淡季，從 4 月 1 日開始中芯重新又宣布調漲代工費用，漲幅達 15%~30%，聯電產線持續滿載，第二季獲利也可望水漲船高，第三季旺季業績更不會差，因此全年 EPS 估可調高到 3.5~4 元，本益比降低約僅 15 倍，股價再戰前高的可能性大幅增加。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，晶片新一輪漲價潮主要原因之一是驅動 IC 缺口持續擴大，驅動 IC 已經漲價 10%~20% 仍供不應求，驅動 IC 三雄敦泰 (3545-TW)、天鈺 (4961-TW) 與聯詠 (3034-TW) 獲利也水漲船高。

敦泰去年 EPS 僅 3.97 元，今年光是 2 月 EPS 就達到 1.1 元，估計全年 EPS 上看 14 元，較去年數倍成長，今 (8) 日股價漲停 236.5 元，本利比約 17 倍。IC 設計族群本益比動輒數 10 倍，敦泰今年獲利大爆發，說明的了股價為何漲不停的原因。

驅動 IC 龍頭聯詠全球市佔超過兩成，僅次於三星，產能有聯電支援，受惠驅動 IC 漲價程度最高。前兩期我在專欄分析聯詠 3 月營收將創新高，果真 3 月營收達到 95 億，連續三個月刷新紀錄，第一季營收 263 億，比上季 224 億大增了 17%。去年第四季 EPS 就達 5.99 元，在第一季驅動 IC 漲價的情況下，營收及毛利率大增，估計單季 EPS 挑戰 8~9 元，全年則上看 40 元，本益比約 15 倍，比同業的天鈺及及敦泰還要低，未來補漲空間大。

另一方面，IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 估計今年 EPS 達 50 元，股價已經達到千元，本益比拉到 20 倍，這將帶動 IC 設計得比較空間拉大。本益比 10 幾倍的 IC 設計股，將一檔一檔往上表態，例如我在 2、3 月專欄中分析多次看好的晶豪科 (3006-TW) 就屬於這種，獲利大爆發但股價遭低估的股票。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，當時晶豪科股價約僅 80~90 元，手中握有 60 億低價庫存，但是 DDR3 2Gb 的產品去年第三季以來就大漲了 1.5 倍，漲價效益逐漸浮現在獲利上，我也提前看好晶豪科 3 月營收將挑戰新高，果真達到 19.1 億元寫新猷，且創高幅度達 18% 之多，前二月稅後 EPS 1.08 元，3 月 EPS 拚 0.8~1 元，第一季 EPS 上看 1 元。

晶豪科去年 EPS 只有 3.85 元，今年第一季淡季獲利就可望達去年全年的一半，第二季在漲價趨勢持續之下，單季 EPS 可望再走高，下半年旺季更旺，全年 EPS 上看 10~12 元。這就是晶豪科最近飆漲四成到 136 元還欲罷不能的原因。

除了 IC 設計，面板正在走貨櫃輪獲利大爆發的模式。群創 (3481-TW) 及友達 (2409-TW) 第一季受惠面板漲價，估計獲利比上季更好，群創獲利更是大爆發，即使股價從我看好時的 13~14 元，飆漲了 60% 至 24 元，本益比還是個位數，行情還沒走完。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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