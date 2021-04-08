東森購物Q1 EPS 4元 全年每股拚賺16元

東森國際 (2614-TW) 旗下轉投資東森購物今 (8) 日公布 3 月合併營收達 22 億元，年增率 15%，第一季合併營收 68.7 億元，年增 24%，稅後純益 4.09 億元，年增 67%，每股純益 4 元；東森購物去年繳出 EPS 14.11 元的新高成績，今年力拚 EPS 挑戰 16 元，並規劃 2023-2024 年上市。

東森購物自 2019 年第二季開始逐季配息，去年盈餘配發現金股利共 12 元，董事長王令麟表示，將持續開發壯大自營商品和電子商務通路，今年也將視營運獲利成長表現，每季配息。

東森購物說明，自營商品項目持續擴展，是業績成長的最重要主因，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品均熱銷，目前自營商品業績已占營收 30%，目標至明年營收占比要提升至 50%。

另一方面，透過「東森幣」串聯，東森購物看好，已逐漸成為東森購物鞏固 VIP 會員的核心工具，截至目前共發放 135 億枚，尤其 VIP 會員持有占比達 43%。

展望未來，東森購物指出，新通路「網連通」去年營收 7.5 億元，年增 88%，今年第一季營收已達 3.1 億元，年增 149.6%，將是另一大營收成長新動能。

而「快速物流」同樣列入今年營運重點之一，東森購物新建的「楊梅幼獅物流中心」預計 8 月揭幕啟用，基地面積約為 9,314 坪，鄰近國道一號、66 快速道路和台一線省道，屆時將更有效提升全台物流配送的服務量能。

此外，東森國際轉投資子公司東森寵物雲公司也宣布，看好寵物市場發展，與醒吾科技⼤學簽約合作推動寵物產業經營特色學程，期望培育更多⼈才領頭發展寵物產業。