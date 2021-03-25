東森減資 合計配息擬將發放現金1.3元 殖利率逾7.5%

東森國際 (2614-TW) 今 (25) 日召開董事會通過 109 年度財務報表，全年稅後純益 5.21 億元，年增 33.37%，每股純益 0.94 元，東森董事會通過盈餘分配案和現金減資案，每股擬配發現金股利 0.8 元並辦理現金減資 0.5 元，合計每股發放現金 1.3 元，配息率及減資比率分別為 85% 及 5%，以今日收盤價 17.15 元計算，現金殖利率達 7.58%。

東森說明，本次現金減資案，減資比率 5%，減資金額 2.78 億元，減資後實收資本額將降為 52.9 億元。

東森去年合併營收 47.28 億元，年增 51.09%，營業毛利 14.45 億元，年增 53.28%，毛利率 30.56%，年增 0.44 個百分點，營業虧損 1015 萬元，年增 56.28%，稅後純益 5.21 億元，年增 33.37%，每股純益 0.94 元。

東森指出，去年成長動能來自新媒體業務持續拓展數位漢家外廣告，以及寵物店透過展店和併購等策略，帶動規模化經營；同時，由於已結束航運事業，無航運事業虧損影響，使獲利大幅成長。

展望今年，東森指出，倉儲事業將持續對低效能設備汰舊換新以提升作業效率，而東森新媒體持續擴大線下廣告布局，成為線下最大交通媒體。

另一方面，東森寵物雲目前實體門市家數達 108 家，已成為全台寵物實體店龍頭，今年預計再展店 72 家至 180 家規模，並將透過開發自營商品、寵物電商等策略擴展營收與獲利。

而東森轉投資東森得易購去年獲利亮眼，全年度合併營收 237.1 億元，稅後純益 14.38 億元，年增 131%，每股純益 14.11 元，今年除將持續開發自營商品及電商通路外，也瞄準生鮮電商市場，持續挹注東森國際轉投資收益。