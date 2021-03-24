中華電上修5G基地台數量目標 年底將達1.2萬座

中華電 (2412-TW) 原訂今年 5G 基地台數量將達 1 萬座，隨著政府、企業、消費端 5G 需求提升，將上修基地台數量，行動通信分公司總經理簡志誠今 (24) 日表示，預估今年底前 5G 基地台將達 1.2 萬座，明年底前上看 1.8 萬座，全台 5G 用戶滲透率將從目前的 10%，年底擴大至 25%。

簡志誠今日出席 2021 智慧城市展 5G E-Mobility 論壇，以 5G 引領智慧城市全面躍進為主題進行分享。

簡志誠表示，今年 6 月底前，中華電 5G 基地台數量將超過 8000 座，隨著政府 5G 加速加量政策，目標年底前基地台數量將達到 1.2 萬座，超遠原訂 1 萬座目標，且明年底前上看 1.5-1.8 萬台。

5G 用戶數透率方面，簡志誠認為，台灣 5G 網路雖然比國際晚啟用，但台灣 5G 下載速度為全球第三名、網路可用率全球第四，5G 網路開台至今，全台 5G 用戶滲透率約 10%、約 200 萬戶，看好年底前滲透率將挑戰 25%。

中華電為落實智慧城市，鎖定十大領域，包括智慧環境、智慧安全、智慧經濟、智慧文化、智慧農業、智慧能源、智慧教育、智慧觀光、智慧交通、智慧健康、智慧健康，目前各領域均有應用正在測試以及實際案例，簡志誠表示，目前正在測試的 5G 應用，都將與台灣政府、企業合作輸出海外市場。

簡志誠提到，中華電從衛星、海纜到電路已經連結至全球 166 個國家，目前也正在與東協國家政府洽談，未來將提供機房、建置系統等，其中越南為目前積極布局的國家之一、泰國也有接觸。