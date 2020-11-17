晶相光明年營收估增雙位數 CIS到明年上半年都缺

晶相光 (3530-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長何新平表示，由於消費型安防產品需求強勁，加上晶圓廠產能滿載，CIS 缺貨至明年上半年都難解，價格為反映成本，漲幅不超過 20%，未來也將進軍中高階市場，估明年營收可年增雙位數。

何新平表示，由於疫情關係，居家辦公、遠距教學趨勢興起，帶動消費型安防產品快速成長，包括 USB CAM、IP CAM、TV CAM 及筆電內嵌式攝影鏡頭等，是今年營收成長的主因。

何新平看好，由於去年布局的消費型產品今年開始發酵，加上外在環境有利產品銷售，晶相光今年營收將較去年成長 36-39%；晶相光前 10 月營收達 24.89 億元，年增 36.4%。

展望明年，何新平認為，USB CAM 拉貨動能將延續至明年年中，隨後需求將恢復常態，筆電內嵌式攝影鏡頭也平穩，TV CAM 則受惠華為將攝影鏡頭搭載進電視機，加上居家視訊會議趨勢確立，其他品牌廠將跟進，明年可望高度成長。

晶相光今年也提升產品等級，期望從過往中低階跨入中高階市場，預計最快明年第四季進入量產，且因中高階產品獲利表現較佳，有助改善毛利率。

車用 CIS 方面，晶相光過去深耕後裝市場，如行車記錄器等，不過由於市場逐步飽和，成長幅度也趨緩，今年開始豐富車用產品組合，並取得 AEC-Q100 認證，瞄準自駕車領域，包括 AVM、DVR、DMS 等，隨著現有客戶往前裝市場移動，產品要求也提高，看好 AEC-Q100 認證的產品未來將變成標準。

對於漲價，何新平坦言，現今所有供應鏈都調漲價格，漲幅不超過 20%，長期來看產業仍相當競爭，不會仰賴漲價來提升毛利率，將著重改善產品結構。