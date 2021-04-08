〈台股盤中〉中小型股百花齊放 衝上16850點續寫新高

台股今 (8) 日維持偏強整理格局，早盤以開低 29 點開出後，隨即翻紅，最高來到 16850 點，再寫新高，盤中在平盤上下震盪，中小型股人氣仍是強強滾，上市櫃個股漲停者多達 50 檔，預估成交值放大至 3800 餘億元。

由於美國聯準會會議記錄保持鴿派基調，再加上美國總統拜登透露企業稅率有談判空間，激勵美股 S&P500 指數衝收盤新高，道瓊指數也創收盤次高，台股偏多整理。

不過，大型權值股今日並未積極表態，除了聯電、亞德客 - KY 漲逾 4%，中鋼、矽力 - KY、大立光和國巨漲 2% 上下，多數權值股遭壓在盤下，其中，南電跌超過 2% 相對較重。

反觀中小型族群百花齊放，鋼鐵股再度獲買盤強勢進駐，高興昌、威致、中鴻、春源、中鋼構、海光均亮漲停燈號，盛餘漲 7%，美亞、燁輝、東和鋼鐵均漲超過 4%，中鋼和新光鋼也漲 2% 之上。

橡膠族群中，申豐、南帝均攻上漲停板；而自行車概念股同樣湧現滿盤，日馳、利奇漲停。

紡織族群也表現不俗，南紡、東華漲停，集盛漲 8%，力鵬漲半根停板，東隆興、新纖漲逾 4%，東和漲 3%，力麗漲 2%。

元大投顧指出，清明連假過後不僅並未變盤，多頭甚至一鼓作氣以跳空的方式直接躍過前高 16579 點，使市場對「萬七」共識越來越高，再加上拜登提出超過 2 兆美元的基礎建設以及緊接而來超級財報周，預料也會形成助漲多頭的火種。

元富投顧則認為，美債走穩，美國科技股股價修正暫時告一段落，外資開始回補台積電等大型電子股，大盤站穩在 16000 點上，短期震盪難免，但市場看多的氣氛不變。

統一投顧也表示，聯準會維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續，考量台股 3 月營收將陸續公布，隨即重量級法說登場，加上第一季的財報利多加持，有助推升台股再創新高。