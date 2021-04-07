彭斯有新動作！有意參選 2024 年美國總統大選

週三 (7 日) 美國前副總統彭斯 (Mike Pence) 宣布成立一個政策小組，以捍衛並鞏固「川普 - 彭斯時期」的成功政策。外界解讀彭斯此舉有意參選 2024 年美國總統大選。

該組織名為「促進美國自由」(Advancing American Freedom)，設立在華盛頓特區，聚焦在移民、反墮胎和減稅等問題。同時宣揚傳統與保守的價值觀，並推廣川普政府時期的成功政策。

該組織將為彭斯提供一個綱要，以概述他的政策規劃，並鞏固關鍵共和黨員的支持，而無需正式投入總統大選。

彭斯是 2024 年共和黨總統候選人提名的幾位候選人之一，儘管任何競選變化都可能取決於美國前總統川普是否決定競選。川普在上個月的一次電台採訪中被問到是否參選 2024 年美國總大選時，他表示再過一段時間才會做決定。

2020 年大選結果後，當時副總統彭斯反對推翻大選結果，從那時起川普與彭斯之間的關係開始急速惡化。

在選後彭斯低調地為 2024 總統大選鋪路，本月底他將出席一場在南卡羅萊納州的一個保守派非營利組織所舉辦的大型晚宴上，並舉行卸任後的首度公開演講。

選擇在南卡羅來納州進行卸任後的首次亮相，在美國政治圈上有其意義。因為該州為美國南部地區總統初選的首站。在投票之前，美國兩大黨的候選人通常會在該地區花一年多的時間，介紹自己並試圖取得支持。

彭斯的助手表示，彭斯的演講將聚焦於傳統的保守派觀點，但也會宣傳彭斯認為川普政府時期的成就。