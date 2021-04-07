台股站上16800點續攀新高 外資連3買 三大法人買超83.02億元

台股今 (7) 日開盤即衝上 16816.34 點，改寫歷史新高，但隨著高檔賣壓出籠，指數幾度翻黑，權值股互有漲跌，面板、鋼鐵、航運、IC 設計及被動元件等族群成為多頭焦點，終場大盤翻紅漲 75 點，收在 16815 點，續締新猷，外資已連 3 買，今日買超 64.6 億元，三大法人合計買超 83.02 億元。

加權指數成交值為 3400 億元，觀察籌碼面，外資連續 2 個交易日買超逾百億後，今日再加碼買超 64.6 億元；投信再賣超 4.77 億元；自營商與外資同調，買超 23.22 億元。三大法人合計買超 83.02 億元。

台積電今日開高震盪走低，終場收平盤 610 元；聯電尾盤獲買盤力挺，漲幅放大至 1.6%，收 51.5 元；聯發科連二日盤中最高都來到 1010 元，終場沒能站穩千金股，收 998 元。大立光則受缺料影響，4 月拉貨動能恐下滑，股價一度摜破 3000 元大關，終場跌 2.6%，收 3000 元。

4 月面板報價漲勢延續，大尺寸及顯示器、筆電等 IT 面板同步走揚，將有利雙虎營運維持高檔。友達放量大漲逾 9%，收全場最高 23.2 元，創近 10 年新高；群創同步大漲逾 8%，收在 23.5 元，成交量高達 59.9 萬張，位居上市股票首位；彩晶股價則勁揚 4.8%，收 16.4 元。

鋼鐵族群持續成為盤面焦點，業界看好中鋼 5 月內銷盤價將開高，月盤挑戰連續 11 個月上漲，激勵中鋼股價強漲逾 3%，一度站上 27 元，寫 7 年多新高；大成鋼、官田鋼噴出第二根漲停；春源、東鋼、威致、盛餘、千興等多檔表現都相當強勢。

法人表示，加權指數盤中、收盤再創歷史新高，各期均線呈多頭排列，技術指標轉佳，考量上市櫃 3 月營收陸續公布，且隨即重量級法說登場，加上第 1 季財報利多加持，將有助推升台股續攀巔峰。