〈台股盤後〉晶圓雙雄拉尾盤 翻紅再創高站穩「一路發」

台股今 (7) 日早盤登上 16816.34 點新高，雖然盤中獲利賣壓出籠，一度翻黑，但尾盤在台積電站回平盤，聯電拉尾盤，以及面板、鋼鐵族群挺身而出下，台股終場再度翻紅，上漲 75.49 點，收 16815.36 點收盤新高，成交量在震盪下略增至 3400 億元。

觀察今日權值股走勢，台積電尾盤拉回平盤作收，鴻海及聯發科則雙雙小漲作收，不過，聯電尾盤走揚收漲 1.6%、聯詠漲 2.8%，被動元件雙雄國巨、華新科也同步拉抬，均帶動尾盤漲勢。

以族群來看，4 月面板價格再度大漲，面板雙虎友達及群創獲得買盤追捧，友達直逼漲停作收，群創也大漲逾 8%，彩晶也近半根漲停，其餘相關個股和鑫、萬達光電等也同步走揚。

此外，背光模組大廠瑞儀傳出近期已直接供應特斯拉儀表板背光模組，取代過往透過日本 JDI 間接出貨，隨著未來電動車需求放大，出貨動能將更加溫，光是今年就至少倍增起跳，盤中也大漲近 2%。

傳產族群方面，大成鋼持續受惠拜登基建題材，連續第二天攻上亮燈漲停，也帶動鋼鐵族群暢旺，官田鋼同步漲停，威致、春源半根漲停，中鋼、盛餘等也上漲 3-4%。

除了鋼鐵外，海運族群也再度啟航，陽明漲幅約 5%，四維航漲 6.9%，慧洋 - KY、萬海、長榮等也漲約 2%，也是今日盤面上較為強勢的族群。