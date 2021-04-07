〈台股盤中〉面板雙虎帶領大盤一路發 攻16816創高後短多下車翻黑

無懼美股四大指數全面收黑，台股今 (7) 日在面板雙虎大舉噴出帶動下，加權指數早盤漲逾 70 點，指數衝過 16800 點、最高一度攻到 16816 點，再刷新高；不過盤中權值股壓盤，拖累指數翻黑小跌。

台股加權指數開盤上漲 31.48 點，以 16771.35 點開出；宅經濟推升電視和 IT 面板需求，讓面板漲價題材強強滾，第二季單季價格可望有高達 10-20% 的漲幅，友達股價受激勵狂飆約 9%、漲到 23.05 元，創 2011 年 5 月以來新高；群創也勁揚超過 7%、漲到 23.35%，創 2011 年 6 月以來新高。

資金還轉進鋼鐵股，大成鋼大漲 8%、官田鋼也漲約 7%、中鋼漲逾 4%，盛餘、佳大、威致、志聯、允強、第一銅、世紀鋼全都表現亮眼。

台積電昨日完成填息後，今日股價持續走揚，一度來到 614 元，上漲 4 元，不過盤中翻黑；鴻海盤中高點來到 124.5 元、漲幅 1.63%；不過，股王大立光續弱，跌破 3000 元大關，最低摜壓到 2990 元，跌約 3%；聯發科早盤再登千元、觸抵前高 1010 元，但上攻遇壓反而翻黑；其餘權值股包括：日月光投控、矽力 - KY、可成、台塑四寶、金控股等都走跌。

整體來說，外資 4 月以來連 2 買，累積買超 299 億元，在期貨淨空單也縮減至 19121 口，回到 2 萬口以下水位，為台股注入強心針，讓台股早盤再度改寫歷史新高，不過創高後面臨短多賣壓，16800 點大關得而復失，日 K 恐留上影線。