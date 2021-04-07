〈焦點股〉MCU廠漲價樂 新唐奔漲停、義隆躋身200元俱樂部

台股今 (7) 日高檔震盪，但 IC 設計族群持續輪漲，全球 MCU 產能吃緊，在漲價效應帶動下，台廠新唐 (4919-TW)、九齊 (6494-TW) 吸引資金進駐，股價連袂亮燈漲停，凌通 (4952-TW) 漲逾半根停板，義隆 (2458-TW) 躋身 200 元俱樂部，改寫歷史新高。

MCU 產業進入第二季傳統旺季，由於日本瑞薩電子 (Renesas) 茨城廠 3 月 19 日火災迄今仍停工，導致產能供不應求加劇，各家 MCU 業者本季將全面反映 8 吋晶圓代工、後段封測成本上揚，營收表現可望優於第一季，獲利可望較往年成長。

新唐今日獲得買盤青睞，股價直奔漲停 64.2 元，創逾 2 年半新高，新唐近來漲勢凌厲，累計兩周以來股價已大漲 44%。新唐 2 月稅後虧損 0.44 億元，每股稅後虧損 0.11 元；由於旗下日本子公司 NTCJ 仍處虧損，影響新唐整體獲利表現低於同業。

九齊同步跳空漲停，達 116.5 元，創掛牌以來新高價。九齊 2 月稅後純益 0.04 億元，月減 83.34%，年增 100%，每股稅後純益 0.11 元，累計前 2 月稅後純益 0.28 億元，較去年同期虧轉盈，每股稅後純益 0.87 元；受惠 MCU 需求大增、漲價效應，九齊累計前 2 月獲利能力明顯改善。

義隆早盤上漲超過 3%，站上 200 元大關，最高來到 207 元，隨著大盤賣壓湧現，漲幅收斂至 1% 左右，仍改寫歷史新高。義隆 3 月營收 17.12 億元，月增 54%、年增 76%，不過，第一季因工作天數少、晶圓產能吃緊，營收季減約 1 成。

此外，凌通盤中也放量勁揚逾 6%，一度達 60.6 元；盛群盤中上漲 3%，最高來到 97.7 元，但漲幅逐漸縮至 1% 以內。

