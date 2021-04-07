〈書摘〉老朋友，一起吃飯吧！以青春為佐料的快樂食光最對味

人生在世與數不清的人結緣，但是唯有老同學最可以跨越時間的阻隔，即使數十年未見，在重逢時依然能夠迅速地親熱起來。因為不是功利之交，老同學相聚純粹是為了延續老情誼，找樂子，因此也是適合一起吃飯的人。

從小學、中學到大學，認識的同學相當多，但是最像家人的，應該要算是中學的同學了。各個不同的求學階段代表著我們成長的不同時期，兒童階段依賴父母，世界很小；大學階段心性發展已經成熟，已算是社會化的開始，不再單純；只有在中學的青春期階段，是我們最重視朋友，花最多的時間跟朋友在一起的時期。

尤其是高中的後青春期，這是我們既熱情單純，又魯莽好動的階段，王維曾云：「少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。射殺山中白額虎，肯數鄴下黃鬚兒？」我們跟高中認識的朋友，不知一起幹過多少傻事，也因此跟他們感情最深。

把老同學找回來近年已成為橘世代的集體流行了。這批人出生於戰後嬰兒潮，如今都已年過五十，他們的人生正進入秋收期，由於他們享受過經濟成長帶來的豐厚果實，他們的第二人生也可以過得像楓葉那般的燦爛。

比起上一代，他們更捨得吃穿，把錢花在自己身上。尤其在進入熟齡之後，已退休或等待退休的人都有錢有閒。吃喝玩樂需要有伴，退休之後也是最適合與朋友交往的時候，但交新朋友太慢，因缺乏共同的生活記憶做基礎，這時老同學自然就變成最佳選擇了。

隨著社群媒體的興起，透過 LINE 或者臉書把年久失聯的老同學找回來並非難

事。拿我自己來說，手上就有包括小學、高中、大學、研究所等不同時期同學組成的群組，開始的時候還挺令人興奮，互動頻繁，等過了一陣子，群組內加入的人太多，不止同班甚至同屆的人都來了，動輒數十人，好不熱鬧。

只不過這樣一來，反而形成負擔，每天 LINE 叮叮咚咚地提醒你又有新的貼文，不是長輩圖問安，就是跟政治、養身相關的連結，不堪其擾，我只有以退出或關閉提醒來回應。

我覺得老同學還是比較適合在我們習慣的實體場域中互動，既然許多同學的下落都有了，不妨在其中找幾位合得來的組個飯友團，因為老同學其實也是很適合在一起共餐的飯友。

人年紀大了，外食的機會也多了，有的主婦是因為做了一輩子的飯，乏了，過去做給孩子吃有動力，現在只做給另一半吃，就開始變得越簡單越好。此外，也有像我這樣獨居的，因為是一個人吃，就更懶得做了。

台灣應該是全球對獨食者最友善的國家了，不但買便當非常方便，便利商店也隨處可見，如果不想吃便當，大街小巷到處是小吃跟自助餐店。然而，吃飯不只是為了果腹，也是人生重要的樂趣之一，共食會比獨食帶來更多的快樂。

有人共食好處多多，首先，菜就可以多點一些，增加用餐時的選擇，減少獨食時的單調；第二，透過分食的共享行為，建立溝通的管道，也增加彼此的凝聚力；第三，即使不分食，共桌吃飯有人可以說說話，或談心解悶或增廣見聞，也比較開胃；第四，如果在餐廳裡，不必覺得形單影隻，加深孤寂感；第五，對於不善於言談的人來說，大家正在吃的食物本身就是最好的話題，由這裡切入，有如討論氣候，自然而安全。

實際上，朋友之間友誼的維繫，經常就是透過約吃飯，沒有什麼功利目的，純粹是為了聯絡感情。英國人也常會跟朋友說「Let's do lunch.」（一起吃午餐）。

好的飯友不能話不投機，如果談話時必須小心翼翼，有許多禁忌，或者不能踩的地雷，那一定吃得不消化；好的飯友在食物上也不能太挑剔，如果在飲食的選擇上跟你距離太遠，那光是決定在哪裡用餐可能就要花上許多時間；好的飯友還要夠熟，熟到相處起來夠輕鬆自在，不必在乎形象問題。

老同學是好飯友的最佳候選人，不管現在是什麼身分，擁有什麼社會頭銜，在老同學面前，立刻可以回復到年少時那個不成熟尚未社會化的自我，當年彼此沒有距離的互動方式，似乎可以不受時光的阻礙，立刻還原。

在這樣的情況下，大家在一種很輕鬆也很自在的氣氛下用餐，除了食物本身，透過無差別待遇的互虧與玩笑，屬於青春期的歡樂又被帶回到已邁入初老階段的我輩中，已經逐漸喪失味覺的感官，也好似乾涸已久的枯井，突然等到了豐沛的甘霖。

雖然身型已變樣，體能也衰退了，但是看見年輕時的老友，能讓我們暫時忘卻這些遺憾，立即恢復年少時的活力。例如，我會跟同學為了爭食一塊兩人都愛吃的法國千層派，而比賽誰的動作快，或者不服輸地較量誰的酒量比較好……，這些在晚輩眼中可能會顯得幼稚的行為，卻能讓我們剎那間又年輕起來。

跟老同學相聚不缺話題，因為曾經擁有一段共同的生活記憶，重複了無數次的內容，無論是年輕時一起做過的糗事，或是老師給過的懲罰，都仍然可以引起大家的談興。只要這不是唯一的話題，總有絕佳的暖場功能。

老同學之間談話也比較不忌諱，身體的隱疾或是私密的家務事，好像都可以攤在陽光下分享。我有一個同學是著名的骨科醫生，人年紀大了總有些筋骨方面的毛病，幾乎所有的同學都是他的病人，每次聚會也都無可避免地會聊到健康方面的話題，所以我們的飯友會也經常被他戲稱為病友會。

在餐廳聚餐之外，老同學也很適合舉辦百樂餐（Potluck）派對。這個源自於美國的家常聚餐方式，由主人提供場地跟準備餐具，參加的客人各自帶一道菜或者是甜點、飲料，這樣大家同時間可以嚐到許多美味，卻又不會太累。

在妻子過世後，我利用她留下來的南村落場地舉辦過無數次的百樂餐，當初為了推廣飲食文化以及舉辦演講活動，在宛若餐廳的空間中有一個開放式的大廚房，現在這裡已經轉型為我的客餐廳，也是我跟朋友、學生們聚會的地方，我又稱之為私沙龍，這裡當然也就成為開同學會的現成場所。

在這裡開同學會好似回到學校上烹飪課，同學們圍著大大的中島一邊備菜一邊聊天，有一種親切的家常感。班上同學雖然不是每個都會做菜，但是總會設法做點貢獻，有人帶酒，有人準備水果，有人買法式糕點，總之十幾個人的聚會，每次都會很豐盛地擺滿一桌，好似過節一般。

雖然是同學，但熟稔程度有如家人，卻又比家人間的友誼更深，一起吃飯就要圖個輕鬆自在，所以要找好飯友，沒有比老同學更合適的了。

來源：天下雜誌 -《人生需要酒肉朋友》