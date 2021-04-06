〈書摘〉放下雞排，回頭是岸！預防代謝症候群「養生不養病」

知名身心靈預防醫學專家，洛桑加參醫師

洛桑加參醫師出版《簡單豐足：減法養生的 52 個關鍵字》（時報出版）書中提到一個好消息，科學家已經發現，基因的遺傳指令是可以被改寫的。不是祖先怎樣、父母怎樣，你就一定會好命或者是歹命。自己的生活態度，你的想法、看事情的角度，更大一部分地決定了你生命的走向。所以，習慣很重要。特別是你有意識或無意識、常常重複在做的那些事。特別有影響力。

慢性病年齡層降低，掌握健康提前部署

好的生活習慣能調控基因表現，這是養生。而不良的生活習慣日積月累，年輕時不一定看得出異狀，但如同水庫一般，等那些水啊、泥啊、垃圾啊，積到了超過安全標準，隨時就有可能崩潰。養成糟糕的生活習慣，相當於是在「養病」，養出各式各樣的生活習慣病。

「生活習慣病」是日系的用法，英文叫 Lifestyle Disease，在台灣，我們常用慢性病來稱呼它們。生活習慣病以往叫「成人病」，通常要等到上了年紀才容易發病。不過現在罹患癌症、心血管疾病、糖尿病、血脂異常、高血壓的人，越來越普遍也越來越年輕，所以才改了名稱，希望能提醒大家多多注意自己的生活方式。

不過也不需要太過擔心，預防的觀念先學起來，可防可控自己都能掌握。比方說脂肪肝是所有肝病的前期，可逆，及時面對，就不怕後頭肝硬化、肝癌。而沉迷，是所有上癮症的前期，無需用藥就能治癒，在沉迷的階段，趕緊找出其他比較安全的紓壓方式，就能避免上癮後大腦被綁架。

當一隻有智慧的先知鴨，別當烤肥鴨

至於心血管疾病的前期，則是「代謝症候群」。扭轉健康、改良命運，我們不要把自己養成肥滋滋的一隻北平烤鴨，而是要當一隻「春江水暖鴨先知」的先知鴨，在「前期」的時候及時收手。這樣，後頭就能省下一大堆麻煩事和金錢的虛擲。預防代謝症候群，下面這些不要做：

◉ 飲食失衡專吃些沒營養的。

◉ 一直抱著壓力不放。

◉ 酗酒愛喝喝不停。

◉ 愛抱怨、愛計較。

◉ 久坐又不去運動。

屬於靜態活動的開車、坐辦公桌、半臥半坐看電視，只要超過九小時就算是「久坐」。每天坐超過九小時，死亡風險增加二二％，超過十一小時，死亡風險更增加五○％。以上預防代謝症候群的這五個習慣，沒得商量，通通要戒掉。但我希望你不要戒得太痛苦，否則又造成了新的壓力。稍微轉化、優化、改良一下。像是上班非得坐八、九小時以上的人，請為自己製造起身走動的機會，去裝個水、爬樓梯、幫同事送送文件。下班後別立刻回家窩沙發，走走路、按摩按摩，做一些能促進循環的事比較好。循序漸進慢慢改善體質。養生，是一輩子的樂事，我們不著急。預防代謝症候群，請你跟我一起這樣做：

◉ 用品酒的方式享受酒為健康帶來的益處。

◉ 以多樣化植物性食材為主的飲食法。

◉ 有運動、有休息，勞逸均衡。

◉ 挑戰過後，把壓力釋放掉。

◉ 珍愛自己、利他愛人。

人在適度的壓力下，健康狀況最佳，所以，也不能完全沒有壓力。作為挑戰，壓力是有益的，而且就像鍛煉肌肉一樣，你會越練越強大。記得慢慢練、慢慢增加強度，才不會受傷。但，持續三個月以上的慢性壓力，會使身體持續釋放出死亡荷爾蒙皮質醇 (Cortisol)，這就很傷身了。很多人都是因為這樣壓力大、持續時間又長，間接導致睡不好、吃不好，整組壞光光，骨牌式崩盤，健康一夕間潰堤，有些還救得回來，而有些，就 Game Over 提早登出了。

惦惦自己的斤兩，摸摸自己的肚腩

以前是「人怕出名豬怕肥」。現在何止是豬，有健康意識的人，都怕自己太肥。主要就是體重超過太多，新陳代謝、很多健康數值也都會變得很不理想。要怎樣知道自己是不是代謝症候群？除了健康檢查的時候醫生會「恐嚇」你以外，低頭往下看，若只見肚子不見鞋子，那事情就大條了，快點回頭是岸。買褲子的時候也可以順便量一下。男士腰圍大於等於九十公分或三十五吋、女士大於等於八十公分或三十一吋，暗示內臟脂肪太多，建議重新調整生活習慣。

除了冬天，其他季節都適合減肥。尤其夏天，效果最明顯，只要你願意動起來，細心挑選入口之物，不用怕自己屬於連喝水都會胖的頑強型易胖難瘦體質。趁夏季來臨時好好動一動，就連走路都會瘦！以步代車、提早一、兩站下車步行回家、飯後散步、森林裡有氧健走、遛狗陪狗散步、大步走、抬腿走、爬樓梯、隨便走走、逛街走五公里…… 各種走，越是勤快，瘦得也越快。健康的身體或者是生活習慣病，都是慢慢養出來的，我們養生不養病，在代謝症候群的時候趕快踩剎車，放下雞排，回頭是岸，立馬晉升為健康勝利組裡的一員。

來源：時報出版