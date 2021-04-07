〈台股盤前〉大盤仍由多頭主導震盪向上 中小型股吃香喝辣

台股昨日由權王台積電 (2330-TW) 填息及前股王聯發科 (2454-TW) 帶領多頭攻堅，盤中一度大漲超過 200 點，以 16804.45 點改寫歷史新高，證券專家指出，以近日來 OTC 指數連續收紅的態勢來看，目前多方主力聚焦於籌碼集中的中小型股為主。

證券分析師黃漢成說，在半導體類股強勢的格局之下，加上聯發科帶頭喊衝，使得包括 MCU 等 IC 設計類股為本波重點，尤其是如 3 月營收表現佳的天鈺 (4961-TW)、杰力 (5299-TW)、久齊 (6494-TW) 為代表。

在今天早晨收盤的美國股市來看，IMF 26 日上調今年全球經濟成長預期，從 5.5% 上調至 6%，主要反映美國經濟前景的迅速好轉。今天早晨美股收盤道瓊指下跌 96.95 點，或 0.29%，收 33,430.24 點。標普 500 指數下跌 3.97 點，或 0.10%，收 4,073.94 點。那斯達克指數下跌 7.21 點，或 0.05%，收 13,698.38 點。費城半導體指數下跌 39.33 點，或 1.19%，收 3,266.10 點。

今早美股收盤，費半成分股多挫跌。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.45%；美光 (MU-US) 下跌 0.28%；AMD (AMD-US) 上漲 0.012%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.47%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.90%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.62%

台股 ADR 同步下滑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.051%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，以 OTC 指數連續收紅的態勢來看，目前多方主力聚焦於籌碼集中的中小型股為主，如大盤無反轉的疑慮，目前的台股行情走勢將仍持此一態勢。

同時，先進光 (3362-TW) 今天起 10 個交易日遭櫃買中心列為處置股票，每 20 分鐘撮合一次，交易將預收款券，而台開 (2841-TW) 改列為全額交割股。