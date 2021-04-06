〈台股盤前要聞〉信邦躋身拜登受惠股、恆大口罩產能傳閒置 今日必看財經新聞

台股盤前要聞聚焦六大重點，包括美國總統拜登將大規模興建充電站，台廠信邦成為主要受惠者；國內口罩產能過剩，傳出恆大近 20 條產線自 4 月起全面閒置，僅剩熔噴不織布維持部分運轉。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

〈拜登擴大基建〉砸大錢建充電樁 信邦躋身基建受惠股

美國總統拜登啟動的 2.25 兆美元規模基礎建設計畫，其中包含將把全美充電站提升到 50 萬座，充電樁指標廠商 ChargePoint 商機大爆發，近 2 個交易日股價大漲近 33%，台廠信邦 (3023-TW) 負責供應 ChargePoint 充電槍槍頭及線束，為最主要供應商，可望雨露均霑，成拜登基建商機政策下的台廠主要受惠廠。閱讀全文...

庫存激增 + 供過於求 口罩市場崩盤 恆大產能傳閒置空轉

國內疫情趨緩，市場焦點全面轉向疫苗，政府也改變徵收口罩政策，導致國內口罩庫存高達 8 億片，傳口罩廠恆大 (1325-TW) 多數產能處於閒置空轉狀態，原本一條產線一日兩班制輪班全產能生產盛況不再，據悉有近 20 條產線自 4 月 1 日起全面閒置，僅剩熔噴不織布維持部分運轉。閱讀全文...

大立光 3 月營收 40.11 億元年減 26% 估 4 月因感測器缺料將再下滑

股王大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 2021 年 3 月營收為 40.11 億元，符合法人預期，月增 24.84%，年減 26.33%，第一季營收 118.2 億元，季減 22.7%，年減 10.55%，為八季以來新低，由於手機半導體製程元件如感測器 (Sensor) 缺貨，大立光估 4 月營收將較 3 月下滑。閱讀全文...

孫公司遭勒索病毒入侵 日月光投控：目前已恢復正常

日月光投控 (3711-TW) 昨 (5) 日公告，孫公司 AFG 集團部分伺服器感染勒索軟體，已即時採取防禦措施，目前相關系統均已恢復正常。閱讀全文...

高端新冠疫苗三期試驗 擬朝三方向尋解套

高端疫苗 (6547-TW) 開發的新冠疫苗力拚 6 月取得國內緊急使用授權 (EUA) 上市，但因未執行三期試驗被質疑國際競爭力，高端疫苗為取得常規藥證，三期臨床試驗擬朝三大方向進行，包括在高風險地區測出總體疫苗有效性 (VE)、與已上市新冠疫苗比較，以及遵循免疫相關保護指標 (ICP)。閱讀全文...

PCB 廠斜槓跨足地產開發 邑昇、霖宏都選擇卡位嘉義

PCB 廠營運大者恆大趨勢不變，但也有廠商選擇多角化經營，包括邑昇 (5291-TW)、霖宏 (5464-TW) 都先後選擇在嘉義切入地產領域，前者選擇在嘉義大林購地規劃開發住宅，後者則在嘉義投資地產、酒店開發。閱讀全文...