〈能源盤後〉原油庫存降逾300萬桶 市場趨緊 原油逆轉收高

週三 (7 日) 交易，原油期貨價格擺脫早盤跌勢轉而收高，係因官方庫存數據顯示原油庫存下降超過 300 萬桶，且汽油庫存增加程度超過預期，激勵市場。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「交易者在被每週美國石油產品庫存數據嚇到後，放遠一看就會發現該報告普遍正面，且顯示出市場趨緊。」

市場也自週一的大跌中復甦回來，Raj 稱週一超過 4% 的大跌「毫無根據」，因此創造了買家一個逢低入場的機會。

市場再次關注全球經濟與能源需求使週三泰半交易期間價格承壓。市場主要聚焦 AstraZeneca (AZN-US) 新冠疫苗在歐洲的安全性，以及變種病毒株傳染人數增加的情形。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「汽油需求的週數據令人失望，因為駕駛可能抵制漲價。」

EIA 週三公布，上週 (4/2 止) 成品汽油供應量 (需求指標) 為 878 萬桶 / 日，較前一週 889 萬桶 / 日下降。

「然而，原油庫存的下降應該會展開未來幾週更大幅度的庫存下降，所以我們可能看到一些買盤返回。」Flynn 說。

EIA 公布，上週美國原油庫存減少 350 萬桶，IHS Markit 先前只預期減少 70 萬桶。API 週二晚間公布，上週 (4/2 止) 美國原油供應量下降 260 萬桶。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 44 美分或 0.7%，收每桶 59.77 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 42 美分或 0.7%，收每桶 63.16 美元。

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣儲油中心上週原油庫存下降了 80 萬桶，國內石油總產量為 1090 萬桶 / 日，較前一週 1110 萬桶 / 日的水準下降。

EIA 表示，最新國內原油產量估計包含了重新基準校正，每日預估產量降低 9.2 萬桶，約佔上週估計產量的 0.8%，因為如果 2 次月度報告中的數據存有大幅差異，就會重新校正每週產量的估算。

與此同時，EIA 數據顯示，上週汽油供應量增加 400 萬桶、蒸餾油供應量增加 150 萬桶。 IHS Markit 先前調查，分析師預期當週汽油供應量增加 20 萬桶、蒸餾油供應量增加 50 萬桶。

戰略能源與經濟研究部總裁 Michael Lynch 表示，「產品庫存上升但原油庫存下降，這之間存在衝突，意味著工廠提高煉油廠運作，計畫迎接需求回升，但造成原油庫存下降。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下降 0.7%，收每加侖 1.95 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上升 0.8%，收每加侖 1.81 美元。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，過去 2 週半以來，石油一直在狹窄範圍內交易，因為交易者衡量美國經濟復甦轉強的跡象，以及整個歐元區商業和消費者延長封鎖期間的衝擊。

隨著疫苗推出，疫情可望走到盡頭，各國會慢慢移除封鎖令，並放寬旅遊限制，那麼石油需求應該會提升。但市場擔心，石油需求提升的程度可能會遭 OPEC + 上週決議放寬產量限制的結果抵銷，以及美伊間接談話，美國可能解除對伊朗的制裁，使更多伊朗石油流向市場。

「我不認為石油價格能進一步大漲。」Razaqzada 說。

5 月交割的天然氣期貨價格上升 2.6%，收每百萬 Btu 2.52 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 報告指出，美國國家海洋與大氣管理局 (NOAA) 的天氣預報顯示，4 月 12 日至 20 日期間，美國中部和東部地區的氣溫將低於正常溫度，「這可望提振天然氣晚期取暖需求。」

但「看漲動力仍疲弱」，因為分析師估計 EIA 週四將公布美國天然氣庫存量上升程度超過正常水準。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師預期上週天然氣庫存增加 270 億立方英呎，較 5 年平均增加水準高出 80 億立方英呎。