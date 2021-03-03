澳洲經濟V型反彈  學者估今年成長上看4.5％

澳洲去年第四季的經濟成長成長 3.1%，優於市場預期，顯示在大規模的貨幣與財政刺激措施幫助下，澳洲今年經濟以堅實的表現開展。

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）周三（3 日）公布，去年第四季經濟成長 3.1%，優於市場預期的 2.5%，第三季成長率也上修至 3.4%。

儘管連兩季度的經濟成長寫下歷史佳績，但出口卻萎縮 1.1%，凸顯新冠疫情影響的嚴重性，也顯示澳洲 2 兆澳元（1.57 兆美元）的經濟替仍須政策支持。

數據公布後，澳元兌美元匯率一度升至 0.7836 美元。

聯邦證券（CommSec）首席經濟學家 Craig James 說：「V 型經濟復甦的特色隨處可見，包括經濟成長、就業市場、零售支出、房地產市場。」他預期今年澳洲經濟將成長 4.2%。

從主要銀行的信用卡與簽帳金融卡數據、官方的零售業銷售數字，到就業與建築業動態來看，澳洲今年開局強勁。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Marcel Thieliant 預期今年 GDP 將成長 4.5%，這意味著由於邊境關閉，移民人數減少，經濟不會受到疫情影響而永久衰弱。

拜新冠疫情低度傳染以及大規模且即時的貨幣與財政刺激措施之賜，澳洲國內經濟表現優於其他富裕國家，去年出口萎縮 2.5%，降幅小於英國的 10%、義大利的 9%、加拿大的 5%，以及美國的逾 3%。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 表示：「我們的經濟復甦計畫正逐漸奏效，今天國民經濟核算就是最好的證明。」