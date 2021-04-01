4月新制上路 台帛旅遊泡泡、中部水情亮紅燈、外幣融資買股

隨著 COVID-19 疫情趨緩，台灣與帛琉正式啟動旅遊泡泡，首發團於 4 月 1 日下午啟程，不過，國內持續面臨缺水危機，4 月 6 日起苗栗、台中水情進入紅燈，實施「供五停二」民生限水。此外，4 月還有許多重要新制、活動即將上路，民眾不可不知。

台帛旅遊泡泡開航 須提前 6 小時抵桃機

台灣、帛琉啟動旅遊泡泡計畫，首發團 4 月 1 日啟程，初期每周 2 班，由華航以 737-800 機型提供服務，每班限制 110 名旅客，由於 PCR 檢驗等候時間約需 3 小時，因此，旅行社要求旅客須在上午 8 點 30 分前抵達機場。

採檢工作從早上 9 點開始，民眾事前無需刻意禁食，採檢站使用鼻咽拭子採檢方式進行，並立即將樣本送回醫院化驗，大約下午 1 點前檢驗結果就會出爐，領隊取得報告後再帶隊到航空公司櫃檯進行報到手續，必須出示陰性報告才能出境，預計下午 2 點 30 ‪分‬從桃園機場起飛。

金管會開放外幣融資 為台股注入活水

以往外資想投資國內股票，必須將美元匯入台灣換成新台幣後再進場，頻繁進出與經常結匯，不但有匯率波動風險，也會增加換匯成本。為活絡台股流動性，金管會開放符合資格的境外華僑與外國人，可用外幣作為擔保品向券商辦理資金融通。

證交所配合修正「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，外幣融資新制於 4 月 1 日起正式實施。

證交所說明，證券商辦理外幣融資買股時，應於中央銀行許可辦理外匯業務之銀行開立外幣擔保品專戶，收受外幣種類以美元、歐元、日圓、英鎊、澳幣及港幣六種為限。

保險業錢進私募基金 預計 4 月上路

國內私募股權基金 (PE) 目前無主管機關，保險業者只能投資投信事業、證券商轉投資子公司，或是國家級投資公司所設立的 PE，因此，國發會盼引導資金充沛的保險業投入實體經濟，加速產業升級。

國發會「促進私募股權基金投資產業輔導要點」架構大致成形，預計 4 月上路，擬委請相關公會、協會或法人協助，就投資重要策略性產業的 PE 進行資格認定，開放保險業錢進 PE，除了投資 5+2、六大核心戰略產業及公共建設外，國發會擬擴大範圍，把傳統產業也納入，盼藉此帶動轉型升級。

使用牌照稅開徵 765 萬車主 5/3 前須繳納

使用牌照稅 4 月 1 日開徵，今年因碰到勞動節補假，因此截止日延至 5 月 3 日，開徵範圍包括一般自用車輛、150cc 以上重型機車全年牌照稅，以及營業用車輛上半年牌照稅。去年受疫情籠罩，民眾開車上班、出遊頻率增加，今年開徵輛數達 765.1 萬輛、稅額 640.6 億元，分別年增 2.1% 及 1.16%。

逾期每 2 日將加徵 1% 滯納金，5 月 4 日、5 日繳納屬於逾期案件，但還不會加徵滯納金，若逾期 30 天未繳鈉，需補稅並處最高 1 倍以下罰鍰，並遭移送強制執行，屆時行政執行署將可扣押車主名下財產繳稅。

財政部指出，若因疫情影響無力繳稅的車主，可申請延期繳納、期限最長 1 年，或申請分期繳納、最長 3 年，車輛若長時間不使用也可辦理停駛或繳銷，按日計徵牌照稅，未使用天數不需繳納。

苗栗台中民生用水供 5 停 2 4/6 起上路

西部缺水狀況嚴峻，苗栗、台中及北彰化水情改亮紅燈，4 月 6 日起實施「供五停二」民生限水，甲區每週二、三停供，乙區每週四、五停供，將持續至梅雨季來臨。

台中甲區為國道 1 號以東 (潭子、大雅、西屯、烏日大里溪以北)、北屯、東區、南區、西區、北區、中區以及彰化市 (除東郊外)、和美鎮 6 里以及花壇鄉 2 村。

台中乙區為國道 1 號以西 (潭子、大雅、西屯、南屯、烏日)、沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔等 5 區，以及大甲區 (鐵路以東)，清水區 8 里，彰化市東郊 13 里等、部分國聖、中庄里。

苗栗甲區為頭份市 28 里、竹南鎮 4 里、竹南科學園區、廣源科技園區、新竹市香山區、新竹市香山區中隘里、寶山鄉寶斗村。苗栗乙區為竹南鎮 23 里、頭份市 4 里，竹南頭份工業區、後龍鎮海寶里。

有專管科學園區與工業區則是「減供不停供」，提升節水率至 15%，竹科銅鑼、中科台中與后里園區用水及園區廠商營運均不受影響；非工業及游泳池用水節水 20%。

4 月天然氣價漲近 6% 桶裝瓦斯不調整

中油宣布，自 4 月 1 日凌晨零時起，國內天然氣價格平均調漲 5.98%，以家庭用戶每月平均用量約 30 至 45 立方公尺計算，每月增加約 12.9 至 19.35 元；4 月家庭用液化石油氣 (桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

LINE Bank 試營運 最快 4 月下旬對外開放

LINE Bank 為台灣第二家獲准經營的純網銀，目前已從 3 月 24 日起展開試營運，首波透過邀請制開放 LINE 集團旗下 3 家公司在台員工，總計約 700 多人參加，預計最快在 4 月下旬正式開放對外營業。

LINE Bank 日前推出全新品牌識別設計，其中，藍色色塊代表金融科技，綠色則呼應 LINE 品牌使用代表色，強調核心價值聚焦在群體、人際、創新及生態圈。未來規劃發行 LINE Bank 信用卡，但保險、投資、跨境交易等業務將不會在第一階段上線。

煙火秀 + 無人機 澎湖花火節 4/22 登場

澎湖年度盛事海上花火節將於 4 月 22 日登場，施放至 6 月 28 日，今年仍安排視覺效果極佳的無人機表演，每周一、四晚上將帶來精彩的煙火秀，另加碼 3 場周末離島場次，分別為 5 月 8 日七美 、5 月 22 日望安及 6 月 5 日吉貝，此外，主辦單位還邀請表演團體進行演出，帶來聲光視覺雙重饗宴，預估今年花火節人潮可望超越去年創下的 42 萬人次佳績。