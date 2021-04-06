法拉第未來向美國SEC送交上市申請 最快5月掛牌

美國當地時間 4 月 5 日，即將與 PSAC 完成合併交易，並以股票代碼「FFIE」在那斯達克掛牌的中國造車新勢力法拉第未來 (Faraday Future)，正式向美國證監會提交 S4 上市申請文件。

S4 上市文件為在美國掛牌上市流程中最重要法律登記文件，法拉第未來在提交文件後意味著第二季登陸那斯達克已開始倒計時，上市交易流程可能將在 5 月份之內完成。

該文件顯示，法拉第未來預計在 2022 年開始送交第一批量產的電動車，並預估在 2025 年累積交出超 45 萬輛電動車。法拉第未來目前繼續擁有其位於美國加州工廠的使用權，預計未來法拉第未來會使用該工廠作為主要基地在美國生產電動車。

(圖片: AFP)

消息人士指出，在 S4 文件內公布了法拉第未來的供應商信託和債轉股模式。許多核心供應商都很看好法拉第未來的未來發展，於是透過法拉第未來獨家的供應商信託持股計劃將債權轉變為股權。

根據了解，這次 S4 文件揭露高達 1.16 億美元的供應商信託持股計劃，將供應鏈和法拉第未來整合在一起，打破電動車產業供應鏈上下游的傳統關係模式，同時清除之前的公司債務包袱，進而保證法拉第未來後續的融資可以全部用在研發、生產之中。

S4 文件同時顯示，法拉第未來已經通過 2020 年的財務審查，這象徵法拉第未來過去的債務等負面因素已經從審計和財務層面全數釐清。

