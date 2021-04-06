【Wen姐筆記】仰攻1萬7？雙軋再出動？步步為營 留意價量關係

清明連假結束，美股在拜登宣布 2.25 兆美元基礎建設計畫，以及經濟數據利多激勵，美股道瓊與標普指數再改寫歷史新高，台股多方再伺機仰攻 1 萬 7000 點? 軋空單、軋空手的雙軋行情，可望再度啟動，但多方仍宜步步為營，需特別留意價量關係! 17000 點挑戰權門票為 16777 點，站穩比路過重要! 關鍵點位為 16722、16818 與 16888 點。

多方如順勢跳空開高，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722 點，如能順利攻下，16700 點城池將成為後續仰攻 17000 點重要補給站。而 16748 與 16777 點為進攻 16800 城池間重要中途站， 尤其是 16777 點，具有取得 17000 點挑戰權門票的關鍵任務! 16800 點北方哨站為 16823 點，多方如還有續航力道，將有機會挺進 16853 與 16888 點，兵臨 16900 點城下，也正式進入 17000 點射門區。16900 北方哨站為 16919 點，至 17000 點關前，還有 16944 與 16988 兩個中途站，17023 為 17000 點北方哨站。

但如 16688 點未能守穩，需提防回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，仍得提防這波攻勢為假突破，恐再往 16555 與 16500 點回測，16500 點兩端哨站為 16520 與 16486 點。

多方今天可用之兵相當多，但焦點仍在領頭羊，包括以台積電為首的半導體族群，還有長假前轉強的 DRAM 族群，傳產部分，航運族群最好也能順利揚帆，才有利於大盤繼續往 17000 點揚帆。價量關係必須留意，今日如爆量，上影線不宜太長，更不宜爆量收黑，如此台股才有機會再改寫歷史新高，奠立新里程碑! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)