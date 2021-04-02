美債殖利率狂飆 8家壽險調升美元保單 宣告利率多站上3%

各壽險公司每月第一個交易日都會公告利變保單宣告利率，受到美債殖利率走升影響，10 大壽險公司中，有 8 家合計調升 58 張美元保單利率，各家美元保單最高宣告利率幾乎都已拉上 3% 以上；而遠雄人壽還調降台幣保單。

美債殖利率今年頻頻創高，加上資本市場維持高檔，10 大壽險中包括：富邦、中壽、新壽、台灣人壽、全球人壽、南山、遠雄、三商壽等 8 家，均調升美元保單利率，國壽則是上月已大幅調整，本月僅調整台幣保單，元大人壽利率唯一維持不變。

富邦人壽 4 月宣告調整，調升 3 張美元高保障現售分期繳商品 5~10bp，調升後美元宣告最高 3.1%。

國泰人壽已大幅度對 65 張美元保單利率上調，調整後介於於 1.8% 至 3.2%，本月未持續調整；本月僅針對 3 張停售的台幣利變年金保險調升 6bps，調升後宣告利率為 0.38%，但是現售台幣利變壽險商品的宣告利率維持不變，落在 1.45%~1.65% 區間。

中國人壽針對美元期繳商品共 3 張，調升 5bps，調整後宣告利率為 2.95%。其餘部分仍在討論中。

新光人壽表示，觀察自去年底以來美元債券市場利率持續走升，近兩個月以來全面調升美元現售商品，上個月份調升美元保障型商品，4 月份則調升 8 張現售美元儲蓄型商品 4~9 bps，調整後宣告利率為 2.70%~3.30%。

台灣人壽則調升 1 張美元保單，調升 10 bps，調整後宣告利率 3.1%。

全球人壽針對 12 張現售美元保單調升 8bps，以及 5 張停售美元保單也調升 5bps，合計調整 17 張美元保單，為本月調整最多的壽險公司，調整後美元現售保單宣告利率最高達 3.2%；台幣保單本月則未調整。

南山人壽 4 月一口氣調升 15 張美元現售商品的宣告利率，調幅約 0.05%，調整後現售美元利變保單宣告利率在 3.20% 至 2.80％之間水準；現售台幣利變保單宣告利率維持 1.80%。

三商美邦人壽台幣利變商品也是維持不變，但是 7 張美元利變壽商品宣告利率調升 10bps，調整後的現售美元商品宣告利率落在 2.85%~2.95%。

值得留意的是遠雄人壽，除了調升 4 張美元保單 5bps，調整後宣告利率 3.05-3.2% 以外；遠雄還調降 7 張台幣保單，調降 5bp，調降後宣告利率 1.8-2.25%。