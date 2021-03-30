股市多頭炒熱投資氛圍 元月投資型保單新契約保費大增逾1倍

便宜的美元加上全球股市多頭助攻，推升外幣保單熱賣，根據金管會統計，元月外幣保單新契約保費共 602.76 億元、較去年同期增加 3%，其中又以投資型保單最熱門，單月保費收入 304.14 億元、年增幅達 106%。

金管會今 (30) 日公布元月外幣保單銷售概況，其中投資型保單受惠全球股市牛氣沖天，帶動投資型保單熱賣，根據金管會統計，1 月外幣投資型保單新契約保費共 304.14 億元，較去年 1 月大增 106%。

相較於投資型保單買氣爆棚，傳統型保單則有退燒跡象，1 月初年度保費約 298.62 億元，較去年同期減少 32%。

以幣別來看，美元保單仍是國人偏愛的商品，包括投資型與傳統型單月保費收入約 21 億美元、較去年同期增加 15%，其中又以投資型保單較受歡迎，單月初年度保費 10.45 億美元、較去年同期 151%，傳統型保單保費收入約 10.55 億美元，較去年同期減少 25%。

金管會統計，美元投資型保單新契約保費收入前三名分別為國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎人壽；傳統型保單前三名依序為，南山人壽、中國人壽與國泰人壽。

金管會保險局副局長張玉煇分析，美元保單買氣熱絡主要有三大原因，包括：一、農曆新年緣故導致工作天數與去年不同，二、疫情趨緩、各國量化寬鬆讓市場對景氣復甦有所期待，三、根據過去經驗，只要美元變便宜，通常都會推升美元保單買氣。

至於澳幣與人民幣保單買氣雙雙衰退，其中澳幣保單保費收入 0.31 億澳元、年減幅近 6 成；人民幣保單保費收入約 1.08 億人民幣、較去年同期減少 67%。



