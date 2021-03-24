台帛旅遊泡泡若確診 500元防疫保單不理賠 旅遊泡泡險明日開賣

帛琉旅遊泡泡首發團將在 4 月 1 日啟航，但若是因為旅遊確診新冠疫情，先前買的台產的防疫保單並無法理賠，各保險公司順勢催生出「旅遊泡泡險」，預計有 11 家業者會推出旅遊泡泡保單，其中，國泰產險、泰安產險都已宣布明 (25) 日開賣。

台帛旅遊泡泡團下周起航，首發團目前已滿團，萬一到帛琉旅遊得到新冠肺炎，保險局局長施瓊華表示，台產那張 500 元防疫保單，依照保單條款無法獲得理賠。

隨著台帛旅遊泡泡即將啟動，目前已有兆豐、富邦、和泰、明台、南山、新光、國泰世紀、新安、安達、泰安、旺旺友聯產險等 11 家產險公司，將推出專屬的旅遊泡泡保單，五日遊每人保費約在 2500 到 3000 元左右。

為了在第一時間提供國人旅遊保障，國泰產險 3 月 25 日將正式開賣旅遊泡泡綜合保險，國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，該公司提供的「旅行泡泡綜合保險」保障主要有四大項，分別為「旅行平安保障」、「傷害醫療保障」、「海外突發疾病醫療保障」及為泡泡行程量身訂做的「海外緊急救援費用保障」。

國泰產險進一步表示，前三項保障與現行市面所販售的旅平險內容大致相同，本次最特別的是「海外緊急救援費用保障」內容有擴大承保範圍，除了先前已有的海外重大傷病轉送回國的保障外，也配合政府安全旅行圈計畫的旅程防疫措施，增加依防疫措施規定而需將被保險人轉送規定之適當處所的保障範圍。

以本次帛琉為例，如民眾在帛琉確診新冠肺炎時，就可以使用「海外緊急救援費用保障」搭乘專機返回台灣，本張保單提供高達 400 萬的費用額度，讓民眾不用擔心染疫後還需負擔高額費用。至於保險費，以身故保額 500 萬、傷害醫療 50 萬、海外突發疾病 100 萬及海外緊急救援費用 400 萬元為例，5 天的保險費約 2534 元。

國泰產險表示，旅行泡泡綜合保險僅承保依安全旅行圈計畫而前往旅遊之地區，未來將視旅遊開放情況而評估是否繼續提供。

泰安產險的旅遊泡泡險專案也有四大特點，包括一、因旅程中發生意外身故及失能或產生的醫療費用都在保障範圍之內。二、旅程中因 180 天內未就醫之突發疾病所產生的醫療、門診或急診費用，都可提供完整的保障。三、包含 400 萬的緊急救援費用，避免旅客自行負擔因採檢陽性需包機返國，或發生重大傷病需搭乘專機返國的高額救援費用。四、可自由加購旅遊不便保險，讓整趟旅遊更安心放心。

泰安產險表示，以旅平險保額 500 萬元為例，搭配傷害醫療保額 50 萬元、海外突發疾病保額 100 萬元、海外緊急救援費用保險保額 400 萬元，台帛泡泡旅遊五天四夜行程保費也是 2534 元。