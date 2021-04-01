閎暉2月純益年增逾1倍 每股賺0.07元

閎暉 (3311-TW) 受惠中國子公司旭榮廠逐步減產，今年 2 月稅後純益 400 萬元，年增 118%，每股純益 0.07 元，法人看好，閎暉布局車用領域有成，全年有機會轉盈。

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 認購閎暉私募股票 800 萬股，累計取得 1700 萬股，持股比從過去的 15% 提升至 25%，激勵閎暉近期股價走勢攻高，依主管機關規定公布自結，閎暉 2 月營收 1.53 億元，年增 24%；稅前盈餘 700 萬元，年增 133%；稅後純益 400 萬元，年增 118%，每股純益 0.07 元。

閎暉近年積極調整營運體質，將過去手機按鍵業務比例降低，聚焦在車用、穿戴裝置業務，營運已見成效、獲利明顯轉佳，尤其車用供貨合約長達數年，加上車用環保製程新技術應用已開始量產，今年營收有望年增逾 1 成，獲利則挑戰轉盈。

閎暉營收比重方面，汽車零組件 56.9%、機構整合元件 43.1%，機構元件中，手機按鍵與遊戲機產品占 14%、穿戴產品占 14%、智能鎖模組占 9% 及網通光學機構零組件占 4%。

閎暉去年營收 17.34 億元，年減 24.47%；毛利率 9%，年減 6.11 個百分點；營利率 - 10%，虧損持續增加；稅後虧損 3.66 億元，虧損較 2019 年大幅擴大，每股虧損 6.1 元。