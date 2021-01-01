〈潛力股〉閎暉調整營運體質見效 明年挑戰擺脫連5年虧損

閎暉 (3311-TW) 近年積極調整體質，將過去手機按鍵業務比例降低，聚焦在車用、穿戴裝置業務，營運已見成效、獲利明顯轉佳，看好明年訂單量可望優於今年，明年全年由虧轉盈，擺脫連 5 年虧損。

閎暉汽車零組件明年將聚焦在內裝機構模組 / 機構件以及汽車內裝玻璃應用，主要出貨給各國家零組件廠商或代理商，再間接打入歐美 Tier 1 車系大廠，由於車用供貨合約長達數年，看好明年業績優於今年。

此外，閎暉投入車用環保製程新技術應用，已從去年第 4 季開始量產出貨，預期客戶對環保製程新技術需求增加，新技術營收比重可達雙位數以上。

法人看好，汽車零組件毛利率達 20%，隨著車市回溫、明年出貨看增，有望挹注明年毛利率大幅攀升，與今年第 3 季 20% 高峰水準相當，車用明年全年營收則有望年增雙位數。

穿戴產品方面，閎暉除既有客戶明年市占提升，也接獲新客戶訂單開發運頭型頭戴式穿戴裝置，還有寵物穿戴，目前產品皆已進入測試階段；遊戲機則因今年受惠疫情，出貨優於預期，但明年出貨量將低於今年。

法人認為，在汽車零組件持續成長下，第 4 季營收將比上季小幅成長，第 1 季則遇上農曆春節，工作天數減少，營收將比第 4 季下滑個位數，全年營收力拚年增雙位數。

閎暉產品組合轉佳、調整營運體質有成，第 3 季雙率雙升，稅後純益 1326 萬元，較上季虧轉盈、年減 18.2%；每股純益 0.22 元，寫近 5 年來單季新高；前 3 季每股虧損 6.6 元。