高雄水情進入橙燈 工業用戶減量供水7%

中南部水情告急，由於高屏溪流量持續遞減，高雄市今 (1) 日起轉為減量供水橙燈，市長陳其邁召開旱災應變中心會議，商討水源調度及抗旱應變措施，每月用水超過千度的非工業用水戶將減供 10%、工業用戶減供 7%，科學園區、工業區及加工出口區則由各管理機關總量管制。

陳其邁說明，高雄地區自 4/1 起實施減量供水橙燈，每月用水超過一千度的非工業用水戶及游泳池等特定行業減供 10%、工業用戶減供 7%，並針對未達節水目標用戶優先進行鉛封。

水利局表示，依據中央氣象局預測，4 月雨量偏少機率高，且高屏溪流量持續下滑，高雄地區即日起實施減量供水，科學園區、工業區及加工出口區由各管理機關總量管制，也請行政機關及國營事業帶頭節水 10% 為目標。

會議中提及，若高雄水情轉為紅燈，除了 9 個偏遠行政區外，全市都要進入供五停二範圍，自來水公司也規畫 259 個加水站、437 個大型加水桶、出動至少 45 輛水車送水，在停止供水的 2 天內，由南化水庫、高屏溪、地下水及伏流水等每天補充水源約 100 萬噸，盼度過此次乾旱危機。

在中長期的規劃上，高市府表示，水源整備須著眼未來的民生、產業及都市發展需求，除了進行中的各項水利建設設施、再生水廠外，也會與鄰近縣市如台南、屏東協調合作，共同研究如何更有效率、更適當的使用南部水資源，讓整個產業需求能夠確保供水無虞。