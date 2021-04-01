期富邦VIX跌破2元 下市警鐘再響

美股震盪，VIX 恐慌指數近期也宛如雲霄飛車，期富邦 VIX(00677U-TW) 淨值今 (1) 日出現 2 元以下的估計淨值，富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨 ETF 基金最近 30 個營業日平均單位淨值都低於 2 元，基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

VIX 指數自 2020 年 3 月創下歷史新高後便大幅下跌，期富邦 VIX ETF 在 VIX 指數大幅下跌，以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於近期數度面臨 2 元保衛戰，今日見到跌至 1.97 元。

富邦投信提醒，目前持有期富邦 VIX 的投資人，以及仍有意參與交易的投資人，目前期富邦 VIX 溢價率已逾 10% 以上，除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外，亦應詳加留意基金淨值未來若持續下跌，可能面臨的下市風險。

一旦金管會核准期富邦 VIX 終止信託契約後，於證交所訂定的下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初 / 次級市場交易，且須待清算程序完成後 (基金清算程序一般須耗時 1~2 個月)，就基金清算基準日的淨值結算清算餘額，因此投資人需格外留意。