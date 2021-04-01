〈富邦金併日盛成局〉日盛金高層賣股、內部低迷 老董喊話籲員工堅守崗位

富邦金 (2881-TW) 已完成第一階段收購日盛金 (5820-TW) 股權 53.84%，不僅日盛金多位高階主管、經理人陸續出脫持股，甚至傳出金控高層缺席高階經理人會議，對於日盛金內部氣氛低迷，董事長黃錦瑭今 (1) 日喊話表示，未來，新經營團隊即將進駐，公司運作及經營模式必然有別於現在，懇請全體員工持續堅守工作崗位，善盡工作職責。

除了日盛金大股東日本新生銀行將 35.49% 持股全數應賣之外，據公開資訊觀測站資料顯示，有 4 位日盛金經理人也參與富邦金應賣，分別為：日盛創投董事長蘇立德、日盛證主管湯雅蘋、日盛人身保代董事毛念劬。

此外，也有日盛金多位高階主管、經理人也陸續出脫持股，包括：子公司日盛證券總經理黃進明、副總經理吳文科，以及日盛銀行副總經理林哲立與林佳慶，4 人則是在集中市場一般交易賣股，由於此 4 人同時也兼任日盛金控副總，因此備受關注。

日盛金內部氣氛也相當低迷，甚至傳出金控高層缺席高階經理人會議，對此，日盛金董事長黃錦瑭今天透過公司派向員工信心喊話，不但表達對員工的謝意，也允諾會傾力維護員工保障及爭取相關工作權益，希望全體員工持續堅守工作崗位，善盡工作職責。

日盛金表示，自 2009 年新經營團隊接手已 12 年之久，始終以「成為客戶最信任的理財夥伴」為精神，以「誠信、創新、服務」的經營理念，持續深耕金融核心本業的基礎。這近 12 年從全面改革、重建，公司獲利一路轉虧為盈，經營體質脫胎換骨，信用評等顯示穩定。

日盛金表示，雖和其他家金控相比規模雖小，但資產品質良好，獲利能力一路持續穩健。有此成績，實為公司全體同仁多年來共同努力的成果。黃錦瑭董事長深感不捨，誠摯感謝公司上下全體員工這麼多年的付出與辛勞，也表示員工是公司的最大資產，日盛金控除了重視股東權益外，更以維護員工之相關權益為主要。

黃錦瑭提到，日盛銀行成立至今邁入第 29 年，長期深耕金融市場，持續以創新、效率提供全方位的金融商品及服務，並以顧客需求為導向的發展策略，在穩健經營中締造佳績。日盛證券在地深耕邁入第 60 年，雖是老字號券商，卻始終以「顧客至上、服務第一」為核心價值，近幾年在經營團隊之努力，重新建立日盛證券的核心品牌價值與市場定位並屢獲多項獎項肯定。這是公司和員工共同努力的豐碩成果，也是日盛最大的價值所在。

另外，日盛金控向來重視員工福利，每年提供員工認股補貼、彈性福利制度補貼外，並鼓勵員工生育，發放員工生育補助津貼，一胎發放每個月 3000 元，持續補助 24 個月，以及公司員工享有日盛銀行超低的房貸利率等；另外，公司同時重視員工職涯發展，均訂定有相關訓練辦法與配套措施，讓員工在完整有系統的訓練發展體系培育機制下，穩健地提升專業能力與價值。

黃錦瑭表示，未來，新經營團隊即將進駐，公司運作及經營模式必然有別於現在，大家心中難免會有不捨、感傷或不安的心情，在此，懇請全體員工持續堅守工作崗位，善盡工作職責，持續推動業務，讓我們齊心努力，展現日盛員工最大價值。本公司也會傾力維護員工保障及爭取相關工作權益。

