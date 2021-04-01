建商掃貨 Q1中國50城土地銷售破7000億人民幣 創新高

中原地產研究中心統計數據顯示，截至 3 月 31 日，中國 50 大城市土地拍賣 7020.99 億人民幣，年增 26%，刷新歷史紀錄，顯示即便中國政府不斷推出打房政策，仍無法減少建商參與土地市場的熱情。

中國 50 大城中，第一季上海賣地逾 900 億人民幣，排名第一；杭州緊跟在後，賣地逾 700 億人民幣；廣州賣地逾 300 億人民幣，位居第三。而在賣地收入成長方面以無錫漲幅最高，年增 5293%。

中原地產分析土地市場會出現這種盛況與政策改變有關，目前部份城市規定一年只能拍賣土地 3 次，因此讓開發商更積極搶地，而這氣氛仍會延續到 4 月份，且土地價格易漲難跌。

(圖片: AFP)

此外，數據顯示第一季有 12 家建商買地金額逾百億。具體來看，綠城中國、保利發展、建發、招商局、融創中國、萬科購買土地金額均逾 200 億人民幣。華潤置地、海外發展、綠地控股、濱江房產、碧桂園、新城控股則是逾 100 億人民幣。

中原地產認為 2021 年初，建商買地態度積極，特別是目前融資困難度降低，經濟全面復甦，資金相對寬鬆下，大型建商更不缺錢，導致中國多個城市頻繁出現土地高溢價成交。各地市場繼續復甦，目前來看大部分城市已經逐漸恢復到疫情前的水準，讓建商積極補充庫存。

從建商融資來看，中指研究院數據顯示，2021 年 3 月，相較於海外舉債，中國建商更多朝向中國國內信用債進行融資。3 月份房地產信用債發行規模為 714.41 億人民幣，相較於 2 月的 190.71 億人民幣大幅成長。

若從融資成本來看，信用債融資成本下降，其中信用債平均利率為 4.51%，月減 0.81 個百分點。

