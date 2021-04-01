iCar信徒+1！瑞銀喊買蘋果：10年後都是電動車 蘋果市占至少5%

瑞銀分析師 David Vogt 肯定蘋果電動車 iCar 的潛力，週三調升蘋果股票評級和目標價。

David Vogt 將蘋果評級自「中立」調升至「買進」，目標價自 115 美元調升至 142 美元，其理由直接緊扣傳聞中的 iCar，但蘋果迄今尚未對汽車相關發展發表任何評論。

蘋果 (AAPL-US) 週三上漲 2.25 美元或 1.88%，收 122.15 美元。

Vogt 研究報告指出此升級之舉主要反映 2 大因素，其一是 iPhone 持續強勁的表現，因為 iPhone 12 高階產品持續暢銷，使其平均售價提升。第二，目標價上升是反映「蘋果可能切入汽車市場的真實期權價值。」他認為，目前 iCar 尚未反映在蘋果股價上。

「我們對汽車市場的分析，以及蘋果多年對該產業的投資 (自動駕駛汽車授權和 LiDAR 專利)，在在表明蘋果的汽車選擇性至少讓股價增加 14 美元。」

Vogt 認為，蘋果將進入電動汽車市場，並至少拿下全球市佔 5%，且 10 年後汽車市場將幾乎 100% 都是電動車，因此迎接蘋果這類新進業者的是超過 9000 萬輛的市場。「我們基本情況是假設蘋果在 10 年內拿下全球電動車單位量 8%，且營業利潤接近 15%。」

在 iPhone 方面，Vogt 反而不相信「超級週期」的說法，但他將 2021 年 9 月止的全財年單位銷售量前景提高了 500 萬支，達到 2.2 億支，接著 2022 全財年則提高 1000 萬支，達到 2.15 億支。他指出，截至 2019 財年的 3 年來，蘋果每年 iPhone 平均銷售量為 2.15 億支。

「從時間角度來看，我們的升級應該也捕捉了蘋果股票在 iPhone 秋季發布前 180 日通常相較和絕對的出色表現。Vogt 指出，自 2013 年來 (但不含 2020 年)，蘋果股價在每年 9 月新品發表會前半年平均上漲 15%。 (2020 年因為新冠疫情，蘋果推遲一個月發布新品)