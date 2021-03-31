營運高成長不再 華為去年營收8900億人民幣 年增4%

週三 (31 日) 華為公布 2020 年業績，受到美國禁令影響，華為營運不再高成長，去年營收 8914 億人民幣，年增 3.8%，純益 646 億元人民幣，年增 3.2%。華為表示去年營收和獲利符合先前微幅增長的預期，並指出還能成長的主因在於去年上半年創新高的 5G 設備訂單和強勁的手機銷售。

華為指出消費者業務 2020 年度營收 4829 億人民幣，年增 3.3%。而亞太地區除中國以外的營收下滑 8.7%，達 644 億人民幣；至於在研發方面則投資 1419 億人民幣。此外去年營運活動產生的現金流為 352 億人民幣，大減 61.5%。

(圖片: AFP)

華為稱其携手電信商，一起打造最佳網路體驗，並聯合電信商在煤礦、鋼鐵、港口、製造等 20 多個產業進行逾 3000 個 5G 創新專案體驗。

華為表示消費者業務會不斷堅持「1+8+N」全場景智慧生活戰略，以 Harmony OS 和 HMS 生態為核心驅動及服務能力，圍繞以智慧辦公、運動健康、智慧家居、智慧出行和影音娛樂為主的五大生活場景，為消費者打造全場景智慧生活體驗。

即便美國祭出「實體清單」、「禁令」等重重壓力下，2020 年對華為來說營運最艱難的一年。但仍有一件好消息是，今日 ARM 宣布推出 ARM v9 架構，以滿足日益增溫的資安、AI 和無處不在的專用處理等需求。

對於這個最新架構，ARM 表示在經過全面的審查下，已確定 ARM v9 架構不受美國出口管理條例 (EAR) 的限制，意指海思可取得授權使用。

