客思達-KY反映海運成本漲價 看好今年前景

美國家具業者客思達 - KY(2936-TW) 去年轉虧為盈，獲利創 4 年新高，反映控管費用有成，客思達表示，在存貨成本持續上升壓力下，將以數位銷售平台和採購管理平台持續管控費用，公司也因應貨運成本的波動啟動漲價。

由於美國遠距辦公、教學等新生活型態盛行，加上去年以來美國房市交易熱，成屋銷售量成長至 564 萬戶，創 2006 年以來新高，帶動居家商機持續成長，客思達去年稅後純益 2.46 億元，年增超過 4 倍，一舉弭平過去二年合計虧損約 9400 萬元，每股純益 3.24 元寫下 4 年新高。

客思達去年毛利率 30.8%、營益率 3.25%，均來到 4 年高點，主要是因員工全年出勤時數減少、縮減家具商展行銷活動，管控成本和費用有成，客思達說明，今年將持續致力提升營收品質，並強化自行開發數位銷售平台、採購管理平台功能，以增進交易效率，並減少存貨及物流的處理成本和費用。

同時，為因應海運運價高漲，客思達已調漲售價，惟並未透露漲幅。

客思達強調，今年仍將專注於優化管理數據、資訊決策系統，除了建立自有的電商平台，同時也將擴大結合全美國的中小型實體通路業者服務，持續朝 O2O 策略布局，對後市看好。