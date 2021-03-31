〈富邦金法說〉去年營運繳三大亮眼成績 法人估現金股利上看3元

富邦金 (2881-TW) 今 (31) 日舉行線上法說會，去 (2020) 年創下連 12 年奪下金控 EPS 王，讓營運繳出三大亮眼成績單，對於股利政策，總經理韓蔚廷表示，由於資本水準提升，反映獲利成長，擬提高配發股息；法人以近年配發率估算，每股現金股利可望超過 3 元。

富邦金去年稅後純益、每股稅後純益 (EPS) 皆創歷史新高，每股純益達 8.54 元，連續 12 年榮登台灣金控業 EPS 獲利王，且子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券與富邦華一銀行去年稅後純益也都破紀錄，加上金控總資產達 9 兆 2445 億元、年成長 8.2%，淨值衝高到 7629 億元、大舉年增 25.5%，雙雙創下歷史新高；富邦金去年資產報酬率 (ROA) 為 1.02%，股東權益報酬率 (ROE) 為 13.17%。

富邦金表示，營運去年繳出三大亮眼成績單，包括：一、獲利創歷史新高：富邦金控去年獲利主要來自掌握市場敏銳度的優勢，富邦人壽善用避險工具及適時實現股債收益，不僅投資收益創新高，並持續成就正利差的優質經營績效。

由於掌握市場時機，股債類資本利得表現良好，富邦人壽去年總投資資產達 4 兆 3989 億元，年成長 8.8%。受惠資本利得表現優異，基金配息增加及避險成本改善，避險前、後報酬率分別為 5.09%、4.49%，呈逐年提升趨勢。

二、富邦金專注經常性收益經營：體現在各子公司營運績效上，包含富邦人壽正利差擴大，避險後經常性收益率提升、負債成本下降、損益兩平點持續改善；台北富邦銀行業務利息淨收益成長；富邦證券經紀業務成長等。

富邦金進一步說明，在台美利差維持低檔穩定下，富邦人壽避險後經常性收益率自 2019 年的 2.98% 提升至 2020 年 3.04%。由於負債成本下降，損益兩平點優於去年表現為 2.79%。受惠股債金融資產評價上揚，帶動淨值上升，至 2020 年年底淨值達 4845 億元。

三、獲利提升直接反映淨值提升：富邦金控淨值創下新高，換算每股普通股淨值 67.13 元，韓蔚廷表示，資本水準提升，經營目標將維持穩定股利政策，反映獲利成長，配發率大致一致下，將提高配發股息，投資人可以合理期待。

富邦金從 2013 年起就已經連續 8 年全數配發現金股利，近年來因為獲利穩健成長，每股大多配發 2 元現金股利為主，其中，2018 年甚至配發每股 2.3 元、2015 年曾配發每股 3 元；而去年 EPS 破紀錄達 8.54 元，富邦金已定調將提高配發股息，可看出今年現金股利一定超過 2 元，法人預估，如果以近年配發率都超過 4 成來看，每股現金股息甚至可望配到超過 3 元，創下歷史紀錄。