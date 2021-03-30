燿華去年Q4虧損收歛 全年每股虧2.32元

PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (30) 日公布最新財報，去年第四季稅後虧損 3.44 億元，較第三季虧損收歛，2020 年全年稅後虧損 14.36 億元，每股虧損 2.32 元，擬不配發股利。股東會 6 月 23 日召開。

燿華去年第二季稅後虧損 6.89 億元，第三季稅後虧損 4.17 億元，第四季稅後虧損收歛為 3.44 億元，全年財報營收為 143.87 億元，且為負毛利率，稅後虧損 14.36 億元，每股虧損 2.32 元。

燿華遭當地官方徵收的上海展華廠資產，款項已完全匯入燿華帳戶，扣除搬遷等費用，估對燿華實質獲利挹注約人民幣 2-3 億元 (約新台幣 8.73-13.1 億元)，貢獻每股純益 1.6 元以上，燿華已於 2 月認列，有助今年第一季轉盈，結束 2020 年以來連 3 季虧損。

燿華 TWS 無線藍芽耳機軟硬結合板的接單上，因蘋果 AirPods 3 設計將導入軟板，取代原有軟硬結合板，燿華表示，因本身不是軟板供應商，如確定導入採用此軟板設計，燿華將不會供應，但燿華 2021 年將切入高階 NB 等多項產品軟硬結合板應用，可望取得更多等訂單。

燿華在中國江蘇南通通州技術開發區設立的新廠已進入量產，未來中國 PCB 產能將全數由南通廠負責，今年下半年還將有 2-3 家汽車板客戶開始提貨。

燿華 2021 年前 2 月營收 23.09 億元，年減 7.36%。