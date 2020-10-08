燿華PCB產能利用率提升 Q3營收38.23億元季增近7成

PCB 廠燿華 (2367-TW) 擺脫今年第二季營運谷底， 7 月起因汽車板及軟硬結合板訂單湧現，營收逐步回升，燿華今 (8) 日公布 9 月營收爲 14.23 億元，爲今年單月次高，月增 0.98%，第三季營收 38.23 億元，較第二季成長 69.95%。

燿華 9 月營收 14.23 億元，月增 0.98%，年減 32.56%，第三季營收為 38.23 億元，季增 69.95%，年減 38.37%，前 9 月營收為 97.05 億元，年減 41.8%。

燿華今年第二季產能利用率僅 5-6 成，第三季 7、8 月產能利用率已回到 9 成，軟硬結合板則已進入滿載生產，有利第三季轉虧爲盈。

燿華今年第二季稅後虧損 6.89 億元，較上季及去年同期均由盈轉虧，上半年稅後虧損 6.75 億元，較去年盈轉虧，每股虧損 1.09 元

不過，燿華車用、手機電源板及 TWS 無線藍芽耳機軟硬結合板等接單， 6 月起回溫，7 月起營收穩步回穩。

燿華今年上半年受上海廠遷廠到南通、客戶延遲訂單等事件干擾，造成產能利用率低於 5 成，第三季逐步排除，產能利用率回升到 90% ，加上遷廠補助款入帳，下半年營運不看淡，第三季因車用及手機電源板訂單及 TWS 耳機軟硬結合板訂單回溫挹注，營收走出第二季谷底。

燿華江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第四季完成設備進駐，目前已進入量產，未來中國 PCB 產能將全數由南通廠負責，而上海展華廠的動遷已完成土地過戶，將全力爭取所有款項今年底前完成一次入帳。