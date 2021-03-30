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〈紐約匯市〉Archegos爆倉引發避險買盤 美元創4個月新高 歐元、日圓走跌

Archegos爆倉引發避險買盤 美元創4個月新高 歐元、日圓走跌（圖：AFP）
Archegos爆倉引發避險買盤 美元創4個月新高 歐元、日圓走跌（圖：AFP）

由於市場擔憂 Archegos 資本面臨保證金違約問題的潛在影響，周一 (29 日) 避險買盤強使美元一度攀升至四個月高點，歐元美元跌破 1.18 美元日圓與原物料商品相關貨幣紛紛下跌。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 周一最高一度達到 92.964，是 11 月份以來的最高水平，最終上漲 0.18% 以 92.93 作收。

美元指數走勢。來源：鉅亨網
美元指數走勢。來源：鉅亨網

瑞士信貸 (Credit Suisse) 和野村控股 (Nomura Holdings) 周一表示，公司正面臨 Archegos 追加保證金時違約的潛在虧損。Archegos 是前 Tiger Asia 交易員 Bill Hwang 旗下一對沖基金，以高槓桿交易聞名。

華爾街分析師認為上周美國媒體股 ViacomCBS(VIAC-US) 和 Discovery(DISCA-US) 的賣壓，以及騰訊音樂 (TME-US)、百度 (BIDU-US) 和唯品會 (VIPS-US) 等中概股股價波動皆與 Archegos 爆倉有關。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示，美元由於避險買盤而走升，市場擔心 Archegos 將成為小型版的長期資本管理 (LTCM)，正試圖擺脫雪崩式下跌的風險。

LTCM 是過去美國一家大型對沖基金，於 1998 年因高槓桿策略引發鉅額虧損而倒閉，最終在聯準會的監督之下接受其他金融機構的援助。

歐洲方面，此前法國和德國加強防疫政策的實施後，使歐洲經濟的短期展望黯淡，歐元美元周一跌 0.24% 至 1.1764 美元，稍早一度跌至 1.1760 美元，是 11 月以來最低點，本月已下跌 2.5%，是 2019 年 7 月以來最大單月跌幅。

此外，德國和美國國債殖利率差距正在擴大，加劇歐元的困境。兩國 10 年期長債利差自年初的 150 個基點擴大到 200 個基點，並在美國疫苗接種和整體經濟表現優異的情況下提振美元的漲勢。

Schamotta 表示，周一也出現季末平倉，隨著美國經濟改善，投資人已逐漸回補美元先前的空頭部位。此外，一月份時看空美元的市場共識已瓦解，經濟樂觀展望使市場預估聯準會可能提前升息，對未來一季美元持續走強的可能性也越來越明確。

美元持續走強情況下，日圓也出現空頭情緒，每周部位數據顯示，對沖基金將美元空頭部位降低至去年 6 月以來的最低水平，並同時加大對日元的空頭部位。周一美元日元匯率上漲 0.13% 至 109.82。

ING 數據顯示，最近幾週日圓空頭部位有所增加，對沖基金空頭部位佔其未平倉合約達 33%，日圓是本季迄今為止表現最差的貨幣之一，日圓美元匯率已下跌 6%。

疫情的隱憂也使澳幣加幣走弱，周一澳元美元下跌 0.14% 至 0.7632 美元美元加幣則上漲 0.15% 至 1.2589。

截至周二 (30 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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