歐股追隨亞股上漲 但瑞信因預警重大損失暴跌9.5%

由於對全球經濟復甦的樂觀情緒，歐股周一 (29 日) 開盤後上漲，逼近紀錄高點。但瑞士信貸 (Credit Suisse) 大跌，因為涉入美國客戶的重大損失，這家瑞士銀行盤中大跌 9.5%。

美股上周五出現部分個股遭到狂賣，媒體報導，這與 Bill Hwang 的 Archegos Capital Management 平倉有關。瑞信集團周一表示，公司第 1 季可能出現重大損失，因一家美國基金客戶未能按時追加保證金。

瑞信表示，雖然現在量化具體損失規模還為時過早，但「這可能對我們的第一季度業績產生顯著和重大的影響」。此前野村控股也發布類似預警，並造成其在日本股市重挫。

泛歐洲 STOXX 600 指數周一上漲 0.3%，延續亞洲的漲勢，因為投資人對以美國為首，在 COVID-19 疫情後的全球經濟復甦充滿信心。

在過去 6 個月中，基準 STOXX 600 落後於美股，原因是歐洲出現新一輪疫情，造成封鎖措施延長，而疫苗接種計畫的速度低於預期，也削弱了歐洲的經濟前景。

依賴出口的德國 DAX 指數上漲 0.6％，至歷史新高。周末數據顯示，中國工業企業的利潤在 2021 年前兩個月激增，突顯了製造業的反彈。