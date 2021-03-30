〈台股盤前要聞〉NOR Flash缺貨持續、房地合一2.0初審過關 今日必看財經新聞

台股盤前關注重大產業、財經消息，旺宏董事長吳敏求預期，NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年；房地合一稅 2.0 立法院初審過關，但日出時間點仍待朝野黨團協商；阻塞蘇伊士運河的長榮租船長賜輪，周一已經順利脫困，運河可望恢復通行。以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

旺宏吳敏求：NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求昨 (29) 日表示，在市場需求增加，產能不足下，預期 NOR Flash 缺貨情況將持續 2 年；至於 6 吋廠處分進度，他表示，還在努力敲定中，預計第二季可望定案。閱讀全文...

房地合一 2.0 初審過關 日出時間點交付黨團協商

房地合一稅 2.0 昨 (29) 日完成初審，各黨團對於取得時間點須回溯至 2016 年取得共識，但對於新制日出時間則有不同意見，其中國民黨主張三讀後就立刻實施，但執政黨則希望有行政院訂定，對於實施日期則需朝野協商。閱讀全文...

長賜號受困近一周終於脫困 蘇伊士運河將重啟

蘇伊士運河航運服務商之一的 Leth Agencies 周一 (29 日) 宣布，在受困將近一周後，長榮巨型貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 終於脫困，接下來將重啟運河交通。閱讀全文...

偏光板 Q2 漲逾最高達 8% 不排除再增加 誠美材、明基材受惠

顯示器產業景氣回溫，面板上游偏光板材料需求同樣強勁，首季平均價格調漲逾 5%，隨著面板價格持續上揚，供應鏈透露，第 2 季偏光板價格平均漲幅仍有 5-8%，甚至在需求持強下，漲幅不排除再擴大。閱讀全文...

樺漢去年純益登峰 EPS 12.13 元 在手訂單歷史新高 今年成長樂觀

鴻海 (2317-TW) 集團工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 昨 (29) 日公告去年財報，稅後純益 11.12 億元，年增 2.9%，創歷史新高，每股純益 12.13 元；展望今年，董事長朱復銓透露，品牌及系統整合在手訂單已創歷史新高，樂觀看待今年成長。閱讀全文...

正達車用 3D、建築玻璃兩大動能加持 今年營運拚轉盈

鴻海 (2317-TW) 集團旗下玻璃廠正達 (3149-TW) 昨 (29) 日召開法說，展望未來，正達認為，今年動能仍來自車用 3D 玻璃出貨、合作美商科奈傑 (KTI) 建築玻璃效益發酵，其中車用 3D 玻璃下半年可望放量，法人估，正達今年將有機會虧轉盈，明年拚賺 1 個股本。閱讀全文...

日媒：瑞薩受損機台增加到 17 台 恐拉長停工期間

日本車用 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 因先前發生火災而停工當中的那珂工廠 (日本茨城縣)，傳出受損機台的數量從原本的 11 台增加到 17 台，停工期間有拉長的可能。車用半導體短缺的問題也恐怕隨之拉長。閱讀全文...