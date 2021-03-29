臉書、谷歌計畫建新海底電纜 連接北美、東南亞

據報導，美國科技巨頭臉書 (FB-US) 在週一 (29 日) 表示，計畫與谷歌 (GOOGL-US) 和地區電信公司合作，建立 2 條新的海底電纜來連接新加坡、印尼和北美，以提高該區域內的網路通訊能力。

臉書網路投資副總裁 Kevin Salvadori 表示，2 條電纜將各自被命名為 Echo 和 Bifrost，將穿越爪哇海，來提高跨太平洋的網路能力約 70%。這 2 條電纜也將是首個直接連接北美與印尼主要地區的電纜，預期將能提升世界第四大人口大國中部和東部省份的網路連接能力。

Salvadori 表示，海底電纜 Echo 將由 Alphabet 的谷歌和印尼電信公司 XL Axiata 合作建造，預估將於 2023 年完工。海底電纜 Bifrost 則將是由印尼大型電信公司 Telkomsel 旗下子公司 Telin 和新加坡企業集團 Keppel 來合作建造，預計將於 2024 年完工。

這 2 條電纜建造計畫仍需要獲得監管部門的批准。在先前，臉書已經在在印尼投資來提高當地的網路連接能力，印尼是臉書在全球 5 個最大的市場之一。

根據印尼網路供應商協會 (Indonesia Internet Providers Association) 去年的一項調查顯示，雖然印尼 2.7 億人口中有 73% 使用網路，但大多數人是通過行動數據來上網的，僅有不到 10% 的人使用寬頻上網。

Salvadori 表示，除了東南亞海底電纜的建造外，臉書也將繼續在亞洲和全球更廣泛地區興建海底電纜計劃，包括太平洋光纖電纜網路 (PLCN)。長達 12,800 公里的 PLCN 由臉書和谷歌共同出資，卻在港版國安法通過後，美國政府以國安為由，反對連結香港部分建設計劃。該計畫最初是連接美國、台灣、香港和菲律賓的電纜。