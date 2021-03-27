WeWork捲土重來借殼上市 估值約90億美元

共享辦公室新創 WeWork 周五（26 日）宣布同意與特殊目的收購公司（SPAC）BowX Acquisition(BOWX-US) 併購，以借殼方式上市，包括債務在內的估值為 90 億美元。

WeWork 兩年前循傳統 IPO 方式失敗，如今改變策略搶搭 SPAC 熱潮，希望能在未來幾個月內完成掛牌。WeWork 預計募集 13 億美元資金，其中 8 億美元將來自於私募股權投資（PIPE），金主包括 Insight Partners 、喜達屋資本集團（Starwood Capital Group）與富達投資 （Fidelity Management）等公司管理的基金。

併購消息傳開後，BowX Acquisition 股價應聲勁揚，終場暴漲 20.29%，以 11.71 美元作收。

據華爾街日報 (WSJ) 報導，BowX Acquisition 這家 SPAC 的負責人是 NBA 國王隊（Sacramento Kings）的老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive），他同時也是軟體公司 Tibco 的創辦人，並延攬 NBA 球星歐尼爾（Lucille O'Neal）擔任 BowX Acquisition 的顧問。拉納戴夫表示，相信 WeWork 會隨著經濟復甦東山再起。

WeWork 在 2019 年時估值曾高達 470 億美元，主要投資方為軟銀，相比之下，目前與 BowX Acquisition 的併購對 WeWork 的估值僅剩 90 億美元，兩者數字相差甚遠。

據路透報導，併購案完成後，WeWork 最大投資方軟銀將保留多數股權。據知情人士透露，軟銀與其他投資人已同意對實施一年禁售期。

WeWork 是共享辦公室新創公司，與房東簽訂長期租約，將空間裝潢成小型辦公室後轉租給租戶，一個月繳一次租金。如果併購順利在未來幾個月內完成，將替 WeWork 經歷兩次失敗且坎坷的上市路畫下句號。

不過 WeWork 周五釋出的數據顯示營運仍吃力，去年營收 34 億美元，淨損為 38.3 億美元，虧損略高於 2019 年。