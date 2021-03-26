自行車三雄去年全數賺逾一股本 股利7元起跳

自行車三雄去年受惠疫情刺激需求成長，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 及桂盟 (5306-TW) 去年營運表現表現亮麗，相繼出爐的去年股利都由 7 元起跳，其中巨大配發每股 8 元現金股利最高。

巨大集團董事會今 (26) 日通過 2020 年財報，在全球各市場對於自行車、電動自行車 (e-bike) 的強勁需求下，巨大集團營收及獲利都創歷史新高，去年集團營收 700.1 億元，較 2019 年同期成長 10.3%，強勁的市場需求也提升產能利用率，使毛利率攀升至 23..09%，年增 1.57 個百分點，稅後純益 49.49 億元，年增 46.65%，每股純益 13.19 元。

巨大董事會同時通過盈餘分配案，擬配發每股 8 元現金股利。

巨大集團 2020 年第 4 季表現亮眼，即便在產業物料供應吃緊，海運貨櫃短缺的情形下，巨大各製造廠仍持續趕工滿足市場需求。第 4 季單季合併營收較 2019 年同期成長 11.2%，加上毛利率提升，單季毛利率及稅後純益分別成長 33.7% 及 1.09 倍。

金屬鏈條廠桂盟 2020 年受惠自行車市場需求成長，及稼動率攀升，去年三率三升創新高，獲利也賺回超過一股本，同寫新猷，每股純益 12.02 元；董事會通過去年盈餘每股擬配發 7.2 元現金股利。

美利達去年稅後純益 39.93 億元，創新高，每股純益為 13.36 元，昨日董事會通過每股配發現金股利 7 元。