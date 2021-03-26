〈新股IPO〉股價修正無感 嗶哩嗶哩超額認購173倍 3/29港股掛牌

嗶哩嗶哩 (9626-HK)(中國俗稱 B 站) 宣布股價申購結果，每股定價 808 港元，集資淨額 198.7 億港元，嗶哩嗶哩每一個交易單位中籤比率 10%，一次申購 25 個交易單位 (500 股) 必定可取得一個交易單位，上市日期為 3 月 29 日。

嗶哩嗶哩表示上市募集資金將用在支持用戶成長、內容生態及社區發展，包含尋求戰略合作關係、改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力、銷售及營銷促進品牌知名度，以及一般公司營運資金需求。

香港交易所指出，嗶哩嗶哩於下週一 (29 日) 掛牌後，相關的股票期貨、衍生權證及放空也在同日推出，此將讓市場可以有更多投資選擇。

(圖片: AFP)

嗶哩嗶哩 2020 年第四季的財報，其月活躍用戶數量達到 2.02 億人，較 2019 年同期成長 55%；平均月度付費用戶年增 103%。

從影音平台產業來看，隨著 5G 和影音製作技術進步、用戶對影音內容的消費能力和需求不斷上升、影音內容創作者不斷增加與內容主題多樣化，用戶規模與影音觀看時間將得到進一步拓展。

而嗶哩嗶哩在中國影音平台裡的獨特性就是主打「年輕人社區」。影音平台在 Z + 世代的滲透率最高。根據研究報告顯示，2020 年底，中國 4.53 億 Z + 世代用戶有 74.3% 為影音平台用戶，預計到 2025 年影音平台在 Z + 世代的滲透率將提升至 99.1%，意味著幾乎全數 Z + 世代都是影音平台用戶。

嗶哩嗶哩相對於中國的影視平台龍頭愛奇藝與短影音霸主抖音而言，用戶結構更加年輕，其優勢就是 Z + 世代相較於其他族群更願意付費。

數據顯示，中國 Z + 世代的影音內容月平均預算將從 2020 年的 597.3 人民幣增加至 2025 年的 843.8 人民幣，預計到 2025 年人均產值將達到 3042 人民幣，超過整個泛影視市場的成長速度。

