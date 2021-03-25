壽險業前2月獲利已賺去年全年一半 淨值2個月卻蒸發1696億元

新台幣匯率今 (2021) 年 2 月持續升值，也讓壽險業匯兌成本增至 256 億元，不過，壽險業積極實現資本利得，累計前 2 月稅前獲利已繳出 1173 億元好成績，不但年成長 136%，創史上同期新高，還已經賺超過去年全年一半。雖然壽險業獲利亮眼，但是因為美債殖利率攀升，使得壽險業淨值兩個月蒸發 1696 億元。

金管會今 (25) 日公布壽險業 2 月損益，壽險業若完全不避險，前 2 月海外投資匯兌損失高達新台幣 793 億元，但因為用避險契約避掉 491 億元，加上收回 93 億元的外匯準備金，不過，當月避險工具仍有評價損失 269 億元，一來一往下，前 2 月匯兌總成本壓在 478 億元。

因為新台幣 2 月時仍呈現升值，相對去年底升值幅度為 0.7%，讓壽險業增提外匯價格變動準備金的壓力攀升，截至 2 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 369 億元，比起去年底減少 93 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 1510 億元。

即使壽險業持續深陷匯兌壓力之苦，但因為投資利益加持，讓壽險業獲利表現亮眼，前 2 月稅前獲利達 1173 億元，較去年同期增加 676 億元或 136%，創史上同期新高，短短 2 個月已經賺超過去年全年 2231 億元的一半以上。

在壽險業淨值方面，債券殖利率反彈，債券價格下跌，使得淨值持續下滑，由去年 12 月底的 2 兆 5185 億元，1 月底降到 2 兆 4403 億元，2 月底再降至 2 兆 3489 億元，短短兩個月，淨值蒸發 1696 億元。